Здесь сидели Наполеон Орда, Феликс Дзержинский, Бронислав Тарашкевич. Экскурсия по Гродненскому музею тюремного быта

Новости Беларуси. Уже стало хорошей традицией в нашей стране устаивать в мае ночи музеев. Такая практика белорусам полюбилась, экспозиции оживают и становятся интерактивными. Кстати, сегодня все музеи стремятся не только в праздники, но и в будни шагать в ногу со временем и быть не скучными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Галина Буро сделала подборку самых необычных музеев на примере Гродно.

Это музей закрытого типа, как и само учреждение – тюрьма №1 – самая строгая в стране. Расположена она в центре Гродно, в здании бывшего иезуитского коллегиума XVII века. Самой тюрьме уже больше 200 лет. В музее небо в клеточку, колючая проволока по периметру, истории из жизни и десятки эксклюзивных экспонатов, в том числе хэнд-мейд.

Здесь у нас находится стенд с запрещенными предметами, изъятыми у осужденных. Нож – это был отломан кусок нары, заточен. Кастет тоже, в принципе, от куска нары. Приспособления для татуировок делаются много из чего, ручка потом уже идет для нанесения самой краски. Для междукамерной связи могут делаться как из подручных средств, так и из газет.

Коллекция орудий наказания царских времен, клейма, в книгах можно обнаружить тайники, аккуратно вырезанные самодельными заточками, оригинальный фотоаппарат на ножках. На него делали фотокарточки впервые прибывших осужденных. Можно посмотреть и кабинет начальника тюрьмы начала XX века.

Вадим Шикеля, заместитель начальника исправительного учреждения по идеологической работе и кадровому обеспечению тюрьмы № 1 Гродно:

Стол, стул. Да, присядьте, можете почувствовать себя начальником. Этому столу более 100 лет. Он все время стоял в кабинете у начальника учреждения.

Здесь же расскажут историю громкого побега 1982 года: тогда был убит сотрудник тюрьмы, его напарник ранен, но беглецы далеко не ушли. Впоследствии их приговорили к смертной казни.

Галина Буро, корреспондент:

Чтобы абсолютно погрузиться в атмосферу, можно примерить одежду каторжника. На спине красная нашивка – это мишень на случай побега. Кстати, в XIX веке именно так выглядела камера, ее воссоздали по многочисленным мемуарам. Как видите, здесь ничего лишнего: нары с соломенным матрасом, стол, стул и ведро.

По соседству камера-одиночка посовременнее, XX века. Манекен, сразу видно, в авторитете – об этом говорят набитые масти в виде звезд, на пальцах аббревиатура СЛОН – смерть легавому от ножа. Стены классического зеленого цвета, мебель хорошо прикручена. Кстати, порой в гродненской тюрьме бывали известные сидельцы: Наполеон Орда, Феликс Дзержинский, Бронислав Тарашкевич, Сергей Притыцкий и другие.