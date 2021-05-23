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Слушает, как мама читает ему книги. Что известно о состоянии Ромы Когодовского?

23 мая 2021 16:30
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Новости Беларуси. Подвиг, который не оставил равнодушными белорусов – подвиг Ромы Когодовского, который вынес младшего брата из огня, сам сильно обгорел и потерял сознание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Слушает, как мама читает ему книги. Что известно о состоянии Ромы Когодовского?-1

Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье мальчика. Всю неделю его состояние оставалось стабильно тяжелым. Выполнены несколько этапов хирургического лечения, а также поэтапная кожная пластика. Ребенок находится в Республиканском ожоговом центре и подключен к аппарату ИВЛ. Однако парень уже в сознании, реагирует на речь, слушает, как мама читает ему книги.

# Пожар # общество # Рома Когодовский # Мария Стадольник # Фотофакт

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