Слушает, как мама читает ему книги. Что известно о состоянии Ромы Когодовского?

Новости Беларуси. Подвиг, который не оставил равнодушными белорусов – подвиг Ромы Когодовского, который вынес младшего брата из огня, сам сильно обгорел и потерял сознание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье мальчика. Всю неделю его состояние оставалось стабильно тяжелым. Выполнены несколько этапов хирургического лечения, а также поэтапная кожная пластика. Ребенок находится в Республиканском ожоговом центре и подключен к аппарату ИВЛ. Однако парень уже в сознании, реагирует на речь, слушает, как мама читает ему книги.