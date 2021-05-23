Здесь более 70 видов растений. Рассказываем о необычном музее в Гродно

Новости Беларуси. Уже стало хорошей традицией в нашей стране устаивать в мае ночи музеев. Такая практика белорусам полюбилась, экспозиции оживают и становятся интерактивными. Кстати, сегодня все музеи стремятся не только в праздники, но и в будни шагать в ногу со временем и быть не скучными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Галина Буро сделала подборку самых необычных музеев на примере Гродно.

Есть в Гродно место, где можно даже понюхать траву. В хорошем смысле. Музей ароматов волшебных трав и растений создан в областном эколого-биологическом центре. Здесь правят бал запахи. Пахнет цветущим лугом, деревянной баней и бабушкиным домом. Не музей, а кабинет ароматерапии.

Тамара Биглис, педагог дополнительного образования Гродненского государственного областного эколого-биологического центра детей и молодежи:

Здесь очень интересные травы, всем известные, шалфей – удивительная трава, иссоп, мята, зверобой и котовник.

Здесь более 70 видов растений с белорусских лугов и полей. В заготовке помогают учащиеся. И вместе с педагогом изготавливают красивые душистые панно.

Милана Полторацкая, учащаяся Гродненского государственного областного эколого-биологического центра детей и молодежи:

Некоторые растения очень пахучие. И зимой, когда вдыхаешь этот аромат, вспоминаешь весенние и летние дни.

А еще дети получают знания наших предков о целебных свойствах растений. Что отвар из ягод черники лечит анемию, чистотел для кожи как противовоспалительное средство, тысячелистник остановит кровь, настой зверобоя для профилактики стоматита, а у ромашки целый список удивительных свойств, подходит даже детям.

Тамара Биглис:

Для малышей изготавливались со специальным составом такие бабушки-травницы. Когда маленький ребеночек лежал в люльке, он, конечно же, мял ручками, тискал, прислонял к личику такую бабушку-травницу и вдыхал ароматы, которые выделяют травы.

Травы – это не только отвары и фиточаи, их добавляют в воду для ванны, используют как ароматизаторы в комнатах, можно делать мыло, порошки и даже масла. Записывайте рецепт.

Тамара Биглис:

Например, в оливковое масло мы помещаем тот же иссоп или лаванду, или розмарин. Настаиваем примерно неделю. И такое масло в холодном месте, например, в холодильнике сохраняется у нас. И мы используем как приправу, как добавочку к салату.