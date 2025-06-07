Здесь шьют костюмы для Лукашенко! Почему иностранцы гонятся за белорусской одеждой?

Белорусская легкая промышленность не просто часть экономики страны. Сегодня это целая индустрия стиля и качества, которая уверенно покоряет не только внутренний, но и зарубежные рынки. Наш трикотаж, льняные и кожаные изделия уже давно стали национальным брендом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В текстильной, швейной, трикотажной и кожевенно-обувной отраслях на более чем двух тысячах предприятий трудятся порядка 80 тысяч специалистов. Наша продукция экспортируется в десятки стран и ценится там благодаря своему высокому качеству. Так, по итогам 2024 года «Беллегпром» отгружал свои товары в 50 стран мира. Причем в условиях беспрецедентного внешнего давления концерну удалось диверсифицировать рынки сбыта. Кроме нашего традиционного партнера России, товары активно поставляются в такие страны постсоветского пространства, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан. Кроме того, удалось нарастить экспорт на рынки стран дальней дуги – в их числе Китай, Индия, Египет и другие. Темп роста – свыше 12,5 %. Возобновились поставки и в страны Европейского союза – в их числе Бельгия, Италия, Венгрия и Нидерланды.

Обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции, планомерно расширяя экспортные поставки, «Беллегпрому» удается за счет модернизации производств. Здесь ставка на инновации и роботизацию. В 2024 году инвестиции в основной капитал выросли в 1,3 раза. За счет привлеченных средств реализовывались проекты, направленные на импортозамещение и экологичность производственных процессов, в том числе в рамках программы «Один район – один проект». Техническое перевооружение продолжается и в этом году. В 2025-м внедрить высокопроизводительное и энергоэффективное оборудование должны 35 организаций отрасли. Более того, уже готова стратегия развития легкой промышленности на следующие две пятилетки – до 2035 года. Для продвижения своих товаров у предприятий «Беллегпрома» в Беларуси свыше 750 фирменных магазинов, еще более 700 работают за рубежом. Расширяется опыт открытия мультибрендовых торговых объектов, и их число с каждым годом только растет. Увеличивается и ассортимент товаров, что позволяет полностью удовлетворять покупательский спрос. Качественно, модно и стильно. Элла Маркевич о том, почему в мире все чаще выбирают товары под брендом «Сделано в Беларуси».

В производственном цеху особый ритм. Здесь не гонятся за сиюминутными трендами, а делают ставку на проверенные десятилетиями технологии и безупречное качество. Современное оборудование в тандеме с опытными мастерами, которые скрупулезно проверяют каждую деталь, – вот он, залог успеха. Наталья Пяткова, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Камволь»:

Большая команда специалистов. Конечно, мы стараемся быть в тренде. И так как мы работаем еще, можно сказать, по старым ТУ, по ГОСТам, качество для нас является очень большим, очень серьезным и важным вопросом. По сравнению с полугодием 2024 года уже в 2025 году мы выросли на 103,3 % по экспорту. В дизайнерских бюро кипит работа: художники и конструкторы создают новые модели, сочетая уже традиционные мотивы с современными трендами.

Носить свое – это по-нашему. Сегодня многие белорусы, в том числе представители власти, звезды эстрады, спортсмены, отдают предпочтение одежде отечественного производства. Ассортимент и конструктивные решения позволяют создавать уникальные вещи, избегая «эффекта близнецов» в деловой среде. Но главный ценитель своего, родного – глава государства.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы иногда по-детски радуемся, когда, отслеживая в Telegram-канале «Пул Первого» его командировки, видим, что он надел наш спортивный костюм или нашу блузку, или рубашку, или куртку. Наверное, высшая похвала любому предприятию, любому руководителю, когда ты видишь, что Президент надел твое изделие. Мне кажется, высший пилотаж счастья и почета. В моду вернулся индивидуальный пошив, и наши предприятия активно развивают это направление. На базе швейных фабрик есть дизайн-студии и мастерские. Берутся даже за нестандартные проекты. Так, недавно белорусские мастера создали уникальное льняное платье для первой леди Зимбабве. Такой вот интернациональный подарок. Татьяна Лугина:

Она женщина яркая. Мы решили, что для нее подойдет как раз наш стопроцентный лен красного цвета с вышивками. Я надеюсь, что в этом году она уже модничает в нашем красном платье. Я думаю, что через вот такие посылы и через такие подходы в продвижении нашей одежды следующим шагом будет уже не только первая леди.