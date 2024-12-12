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Новости по тегу #Степан Бамбиза

Здесь процветали самогонщики и спекулянты! Белорус вспомнил, как Лукашенко выводил Полесье из тупика
12 декабря 2024 16:41

Здесь процветали самогонщики и спекулянты! Белорус вспомнил, как Лукашенко выводил Полесье из тупика

Степан Бамбиза: наконец Россия пошла по пути, который пробил Александр Григорьевич
12 декабря 2024 16:27

Степан Бамбиза: наконец Россия пошла по пути, который пробил Александр Григорьевич

Бывший гендиректор нацпарка «Припятский»: Лукашенко – фанат, который 24 часа думает о нашей стране
12 декабря 2024 16:19

Бывший гендиректор нацпарка «Припятский»: Лукашенко – фанат, который 24 часа думает о нашей стране

Возрождение Полесья – как в Беларуси будут восстанавливать уникальный регион
13 октября 2024 18:48

Возрождение Полесья – как в Беларуси будут восстанавливать уникальный регион

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси
26 апреля 2020 20:00

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси