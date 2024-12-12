Новости по тегу #Степан Бамбиза

Сенокос и привал под дубом на берегу Припяти. Кадры реальной встречи первого лица страны с обычными жителями необычного региона. Наш герой Степан Бамбиза тогда шел рядом с Александром Лукашенко.
Они все долго искали национальную идею. Я говорю: поглядите, как наш Батька! Береги свой народ – вот вам и национальная идея, – рассказал бывший руководитель Нацпарка «Припятский».
«Крестьянский сын, который может потянуть на своих плечах все проблемы».
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