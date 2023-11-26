Здесь принимались ключевые послевоенные решения – Гомель отмечает 80-летие со дня освобождения

В армии учат не только оружие в руках держать, но помнить и быть достойными памяти героев той войны. 80 лет Гомель живет под мирным небом. Это первый областной центр нашей страны, который был освобожден после долгой оккупации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В боях за город участвовали семь советских армий. Победа над врагом далась дорогой ценой. 26 ноября 1943 года 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий Москва салютовала доблестным войскам Белорусского фронта.

Спустя 829 дней оккупации горожане дождались прихода освободителей. Войдя в спасенный Гомель, бойцы увидели лишь развалины: в радиусе 10 километров до войны процветающий центр просматривался насквозь. Было уничтожено более 5 000 зданий, 20 улиц стерты с карт. Та же участь постигла городскую электростанцию, водопровод, железнодорожный узел, речной порт и мосты. Однако общие разрушения не шли в сравнение с человеческими жертвами – население города уменьшилось в 10 раз.

Ирина Плешева, научный сотрудник музея истории города Гомеля:

80 % жилого фонда было разрушено, в том числе главная центральная улица. 1940 год – население было 144 тысячи. К 27 ноября 43-го года осталось менее 15 тысяч человек. После освобождения город над Сожем на некоторое время стал столицей БССР – сюда переехали руководящие органы республики. В марте 44-го на 6-й сессии Верховного Совета Беларуси обсуждали восстановление народного хозяйства страны. Война еще полыхала, но люди думали о мире. Там же принято еще два судьбоносных решения.