В минском парке Горького аттракционы будут работать до 25 декабря. Какую зимнюю программу подготовили?

Новости Беларуси. Зимний эксперимент проводят столичные парки развлечений. Впервые они не закрылись с наступлением холодов и по выходным приглашают гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый широкий выбор активностей – в парке Горького. Здесь продолжают работать аттракционы, которые по правилам безопасности могут запускаться в зимний сезон. Прокатиться на них можно с 10 до 18 часов. Посетителей ждут до 25 декабря, затем механизмы законсервируют. Кроме того, в парке Горького проходит интерактивный квест. Полюбившееся детям «Лукоморье» сегодня, 26 ноября, открылось с новой зимней программой. Сказочный персонаж предлагает разгадать загадки и принять участие в различных активностях.

На тех выходных мы пришли случайно в парк погулять и обнаружили, что аттракционы работают. Сегодня пришли на машинках покататься, детям очень нравится.

Лидия Вежновец, начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой»:

Как минимум на таком аттракционе достаточно популярном, как «Вальс», очень любимом аттракционе «Автодром», 5D-кинотеатр, VR, небольшой павильон, где можно всегда себя повеселить.

В конце декабря в столичную резиденцию парка Горького прибудет сам Дед Мороз. По традиции он будет поздравлять всех, кто заглянет в гости. Зимними активностями минчан порадуют и в других точках столицы. В парке 900-летия Минска, к примеру, появится лыжная трасса.