Участились случаи мошенничеств при покупке новогодних елей и украшений в интернете. Что должно насторожить?

Новости Беларуси. Чуть больше месяца до всеми любимого праздника. По всей стране начались приготовления к Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В огни и декорации одеваются улицы, витрины магазинов и кафе, а на главных площадях областных центров устанавливают главный символ праздника – елки. Только в столице атмосферу будут создавать 27 нарядных деревьев.

Пока не в полную силу, но уже развернулась и сезонная торговля. Изобилие новогодней атрибутики привлекает внимание белорусов не только в магазинах. Рекламой с выгодными предложениями пестрят соцсети. Но заниженная цена – повод насторожиться. Подстраиваясь под запрос аудитории, интернет-аферисты сменили профиль на «новогодний». В МВД отмечают: число случаев мошенничества, связанных с продажей новогодних елей и украшений, значительно возросло.