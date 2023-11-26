Участились случаи мошенничеств при покупке новогодних елей и украшений в интернете. Что должно насторожить?
Новости Беларуси. Чуть больше месяца до всеми любимого праздника. По всей стране начались приготовления к Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В огни и декорации одеваются улицы, витрины магазинов и кафе, а на главных площадях областных центров устанавливают главный символ праздника – елки. Только в столице атмосферу будут создавать 27 нарядных деревьев.
Пока не в полную силу, но уже развернулась и сезонная торговля. Изобилие новогодней атрибутики привлекает внимание белорусов не только в магазинах. Рекламой с выгодными предложениями пестрят соцсети. Но заниженная цена – повод насторожиться. Подстраиваясь под запрос аудитории, интернет-аферисты сменили профиль на «новогодний». В МВД отмечают: число случаев мошенничества, связанных с продажей новогодних елей и украшений, значительно возросло.
Василий Шупляк, начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
Наши граждане, к сожалению, нередко становятся жертвами мошенничеств в интернете. Чаще всего такие преступления фиксируются на платформе Instagram, при этом прослеживается их сезонность. Сейчас, например, увеличивается количество мошенничеств, связанных с продажей новогодних елей и украшений. С учетом того, что не каждый человек может отличить фейковую страну от реальной, советуем обращать внимание на условия, выдвигаемые продавцом. В первую очередь, должна насторожить цена значительно ниже рыночной. Кроме того, ни один интернет-магазин не будет просить покупателя перевести предоплату в размере от 50 % до 100 % стоимости товара.
Правоохранители напоминают потенциальным покупателям быть бдительными и оплачивать товар только после его получения.