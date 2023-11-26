Из блогеров – в ракетчики. Убедились, что место для творчества есть даже в армии

В регулярной армии тоже все по плану. Завершился очередной призыв на срочную службу. Всего нынешней осенью ряды белорусской армии пополнили более 8 тысяч парней со всей страны. И здесь хочется успокоить родных и близких: в Вооруженных Силах сегодня созданы все условия для нормальной жизни молодых людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вчера новобранцы присягнули на верность народу и стране. Военные признаются: ребята, видя, какая обстановка складывается вокруг, хотят служить. И если раньше при общении с ними возникали диалоги о значимости срочной службы, то сейчас такого нет. Все понимают, зачем они идут в армию – чтобы Родину защищать.

Танкисты, артиллеристы, мотострелки. В одном строю более 2 000 новобранцев. В таких масштабах и настолько зрелищно в 72-м объединенном центре принимают присягу уже более 80 лет. Когда солдат дает клятву на верность Родине, офицеры и родные внимают каждому слову.

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь.

Гвардейцы из «учебки» прямиком отправляются служить в части по всей стране. В их числе артист театра Кирилл Соколовский. Навыки актерского перевоплощения помогли погрузиться в новую роль – солдата. В его нынешнем репертуаре построения и обучение военному делу. Дальше по сценарию нашего героя ждет железная дисциплина танковых войск.

Кирилл Соколовский, военнослужащий войсковой части 43064:

Я всегда был горд своей страной, своей армией. Потому что армия страны считается самой сильной опорой государства.

Под впечатлением от нового статуса белорусский блогер Слава Лайтер. Он делится им с аудиторией более десятка тысяч подписчиков. После вуза горный инженер-электромеханик работал в солигорской шахте. Теперь добывать личные успехи будет в ракетных войсках. Свободное от боевой подготовки время Слава планирует потратить на продвижение по-настоящему сильного бренда белорусской армии в соцсетях.

Вячеслав Лайтер, военнослужащий войсковой части 43064:

Армия это, скорее, про укрепление характера мужчины. Потому что на самом деле очень нужно именно в наше время нашим мужчинам, парням не забывать о том, кем они родились все-таки. И для меня нет понятия, наверное, отдать долг, а есть понятие какой-то чести, совести к тому, что у тебя внутри. Опять же, представить сейчас ситуацию, не дай Бог война. Кто за нами стоит? Женщины, дети, наши мамы, наши папы, у кого-то престарелые, кого мы должны защищать.

Рядовой-связист Ван-Роджер Нкие – душа роты. С первых дней в армии могилевчанин с африканскими корнями сдружился со многими сослуживцами. Беларусь подарила ему не только надежных друзей – дом, образование. Чтобы все это было и у детей, всегда готов к защите самого ценного, что есть в жизни.

Ван-Роджер Нкие, военнослужащий войсковой части 32319:

Отец положительно относится к этому. Он понимает, что в любом случае надо пройти этот этап, как и я сам. Придя сюда и понимая, что ты закаливаешься, это моральный дух мужской делает более сильным. Родители спокойны за сына. Шутят, служба ему к лицу. В армейской столовой рядовому по вкусу борщ и картошка с мясными прысмакамі.