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Внук Ивана Шамякина о памятнике в Добруше: «Ребята работали с душой, работа колоссальная. Очень понравилось!»

04 сентября 2022 19:34
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Новости Беларуси. Перенесемся в творческую и литературную столицу Беларуси, которой на неделе стал Добруш. В городе на Ипути отмечают День белорусской письменности. В эти выходные, 3 и 4 сентября, там настоящий круговорот культурных событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Внук Ивана Шамякина о памятнике в Добруше: «Ребята работали с душой, работа колоссальная. Очень понравилось!»-1

Народному писателю Беларуси Ивану Шамякину открыли памятник на малой родине. Символично, что 10-тонную бронзовую скульптуру установили в сквере на проспекте Мира. На открытие приехала и семья народного писателя.

Внук Ивана Шамякина о памятнике в Добруше: «Ребята работали с душой, работа колоссальная. Очень понравилось!»-4

Алексей Роговцов, внук Ивана Шамякина:
Мы поблагодарили скульпторов, которые делали. Ребята работали с душой, работа колоссальная. Очень понравилось! Видно, что и сердце, и душа были вложены в эту работу. Спасибо государству, которое помогло это все сделать. Мы все очень счастливы, что этот памятник открыт в День белорусской письменности. Это символично. Дедушка – один из столпов, наверное, белорусской литературы.

Внук Ивана Шамякина о памятнике в Добруше: «Ребята работали с душой, работа колоссальная. Очень понравилось!»-7

Михаил Калинин, племянник Ивана Шамякина:
Спасибо, добрушане, за то, что вы так чтите своего земляка, народнага пісьменніка, лауреата государственных премий, Героя Социалистического Труда! Этот памятник, надо сказать, будет напоминать поколениям, что земля добрушская богата на таланты.

Интерактивы, выставки и открытие памятника Ивану Шамякину. Чем удивляли на Дне белорусской письменности в Добруше? Читайте здесь.

# Памятники # общество # Алексей Роговцов # Михаил Калинин # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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