Внук Ивана Шамякина о памятнике в Добруше: «Ребята работали с душой, работа колоссальная. Очень понравилось!»

Новости Беларуси. Перенесемся в творческую и литературную столицу Беларуси, которой на неделе стал Добруш. В городе на Ипути отмечают День белорусской письменности. В эти выходные, 3 и 4 сентября, там настоящий круговорот культурных событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Народному писателю Беларуси Ивану Шамякину открыли памятник на малой родине. Символично, что 10-тонную бронзовую скульптуру установили в сквере на проспекте Мира. На открытие приехала и семья народного писателя.

Алексей Роговцов, внук Ивана Шамякина:

Мы поблагодарили скульпторов, которые делали. Ребята работали с душой, работа колоссальная. Очень понравилось! Видно, что и сердце, и душа были вложены в эту работу. Спасибо государству, которое помогло это все сделать. Мы все очень счастливы, что этот памятник открыт в День белорусской письменности. Это символично. Дедушка – один из столпов, наверное, белорусской литературы.