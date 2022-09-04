План на жизнь – взять гектар земли и построить дом из белорусского дерева. Почему это стало проще?

Новости Беларуси. Об одном природном ресурсе, который имеет стратегическое значение для любого государства, – это земля. В 2022 году в Беларуси внесли ключевые изменения в наше законодательство. Речь идет о новом Кодексе о земле, согласно которому можно получить до гектара земли под строительство дома в сельской местности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А чтобы облегчить возведение заветных квадратов, упростили и получение древесины. Строй – не хочу, как говорится. Так кому на селе жить хорошо? Ответ у Кристины Протосовицкой. В Столинском районе к своей земле проникаются еще с молоком матери.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Когда план на жизнь совсем понятен – взять свой гектар земли, построить дом из белорусского дерева, а еще взять и полюбить эту самую белорусскую деревню. Однозначно и безапелляционно. Сегодня это возможно, по крайней мере, закон со мной соглашается.

Большое Малешево Столинского района – это пример, когда деревня не просто сохранилась, а обновляется и растет. Новый квартал на 49 участков разбили в 2020 году, а через полтора – на всех улицах выросли дома. Чтобы построить один, нужно от 15 до 50 метров кубических деловой древесины. В Беларуси есть общая норма по ее приобретению на льготных условиях для сельчан. Но там, где активно возводят жилье, древесины не хватает.

Татьяна Васюхневич, председатель Большемалешевского сельисполкома:

Тот объем, который запрашивают у нас граждане, жители, мы не можем обеспечить в полном объеме. Мы стараемся не обидеть каждого, каждому помочь, но не в том объеме, в котором они бы хотели получить.

О большом, просторном доме Вера Васюхневич начала мечтать с появлением детей. Мечтать и тяжело работать с мужем ради шестерых детей. Для коттеджа понадобилось порядка 50 кубометров древесины, а по льготной цене приобрели лишь 10.

Вера Васюхневич, жительница агрогородка Большое Малешево:

В строительстве главное – лес. Обратились в первую очередь в сельсовет за льготным лесом. Предоставили нам льготный лес. Ну уже нехватку мы, конечно, допокупали у ИП, частников наших.

С августа по поручению Президента Александра Лукашенко нормы по продаже древесины обновили. Граждане Беларуси смогут для строительства дома купить в лесхозе до 70 кубометров круглого леса. Упростить механизм продажи для физических лиц решили тогда, когда стоимость лесхозов и рыночные цены значительно разбежались. Из-за роста цен на бирже строительство существенно било по карману. В новой редакции правила позволяют белорусам приобрести лес для конкретных целей: для строительства, реконструкции либо капитального ремонта домов. А также для текущего ремонта – до 10 кубометров. Высокие грядки – ноу-хау от гражданина Германии, огородным трендам он обучает белорусов. Подробности.