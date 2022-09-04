Пчёлы, утки, барашки, огородик и целые плантации голубики. Почему всё больше белорусов выбирают деревню?

Новости Беларуси. Об одном природном ресурсе, который имеет стратегическое значение для любого государства, – это земля. В 2022 году в Беларуси внесли ключевые изменения в наше законодательство. Речь идет о новом Кодексе о земле, согласно которому можно получить до гектара земли под строительство дома в сельской местности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А чтобы облегчить возведение заветных квадратов, упростили и получение древесины. Строй – не хочу, как говорится. Так кому на селе жить хорошо? Ответ у Кристины Протосовицкой.

Свой гектар семья Стасюк из Жабинковского района унаследовала еще от прабабушки. Небольшая деревушка Сычево – тихий и уютный рай. Железнодорожник Анатолий уже пять лет с женой-музыкантом Анной налаживают сельский быт. Если до этого она видела деревню только на картинке, сегодня во всем участвует наравне с мужем.

Анна Стасюк, владелица личного подсобного хозяйства:

Хотелось всегда выехать на природу. И уже думали где-то обосноваться. Естественно, участки дорогие, все дорогое, а здесь дом, который можно благоустроить, большая территория, далеко от дороги. Такой уголок, деревенька моя, как мы говорим.

Анатолий Стасюк, владелец личного подсобного хозяйства:

Аня это вкусила немножко позже, а я это вкусил с детства. Понятно, что в деревне хватает работы и всего. Но есть время и на отдых. Анна Стасюк:

Просто ждешь момента выходных. И ты уже собираешься всей душой. Высокие грядки – ноу-хау от гражданина Германии, огородным трендам он обучает белорусов. Подробности.

Пчелы, куры, утки, барашки, небольшой огородик, цветник, а еще целые плантации голубики – дополнительный доход. Чтобы расширить владения, в местном сельсовете помогли взять землю под личное подсобное хозяйство.

Анатолий Стасюк:

Это у нас есть и дикие утки. Я нашел, когда с Аней гуляли, гнездо. Наверное, какой-то хищник их маму загрыз, потому что вокруг лежали одни перья. Было восемь яиц, я положил в инкубатор, и через две недели они все повыходили. У нас тут торфоразработки, потом поедем их туда отпускать.

И Анна, и Анатолий продолжают работать в Бресте, а каждую свободную минуту проводят на «хуторе в Сычево». Обзавелись техническими помощниками, обустроили зоны отдыха с бассейном и качелями. Этакая белорусская «деревня внуков». И, кажется, у нее есть будущее.

Анна Стасюк:

Люди приезжают сюда в гости, им нравится. По нашей деревне мы судим. Не первые мы. Да, немножко постарше, но здесь покупают дома, тоже начинают их благоустраивать. Мне очень хотелось бы верить, что будущее у нас есть. Анатолий Стасюк:

Чтобы оно возродилось.