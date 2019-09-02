Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске

Новости Беларуси. Уже по традиции рядом со школьниками в первый учебный день Президент. Александра Лукашенко 2 сентября пригласили на открытие новой столичной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она расположена на улице Героев 120 Дивизии, в этом районе живут семьи военнослужащих. Сейчас он активно застраивается, жилья возводится много, а вот образовательных учреждений до этого момента не хватало. Обращаясь к ребятам, Александр Лукашенко пожелал им быть достойными продолжателями славной военной традиции и успешной учебы.

А вот помочь в этом школьникам обязаны взрослые, создав необходимые условия. Здесь глава государства обратил внимание педагогов на дисциплину в школе. По его мнению, сегодня с этим есть проблемы. А ведь без строгого порядка в учебном процессе, успеха добиться очень сложно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, я сегодня погружен в проблемы школы. Ученикам хочу сказать следующее: если вы хотите быть конкурентными и конкурентноспособными в этой жизни (при всей сложности, нежелании учиться порой, тяжести этого образования) надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания. В противном случае в будущей жизни вам делать нечего.

Учителям хочу сказать следующее: как бы ни старались поднять нашу школу, а вы видите, что мы учебники поменяли несколько раз, и методики, и программы для учителей и так далее. Будем и дальше совершенствовать, будем идти дальше по этому пути. Но у нас упала дисциплина в школе. Учителя, директора и их заместители должны над этим подумать. Организуйте таким образом ребят, чтобы ваша школа была впредь такой новой и красивой. Это касается всех.

Еще хочу сказать, что наши учителя во многих школах забыли дорогу к ученику. Вспоминайте. А родителям хочу сказать: если будете пенять на учителей и будете думать, что они должны дать знания и воспитать наших детей в школе, вы заблуждаетесь. Процесс образования, воспитания – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Поскольку мы, родители (и помоложе меня), отстали в образовательном процессе от наших детей, учителя должны давать основные знания в школе. Нельзя перегружать ученика, чтобы он в школе отсидев 5-6 часов, еще 5-6 часов занимался дома. Так никогда не было и не будет. Это самообман. Я настойчиво рекомендую учителям заниматься на уроках основной массой передачи знаний.