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Потомок Штрауса точит детали: белорус занял второе место на чемпионате мира по профмастерству

02 сентября 2019 10:08
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На днях в Казани завершился чемпионат мира по профессиональному мастерству «WorldSkills», в котором приняли участие 1 360 конкурсантов из 63 стран. Белорусские юниоры завоевали четыре серебряные медали и одну бронзовую!

Потомок Штрауса точит детали: белорус занял второе место на чемпионате мира по профмастерству-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – серебряный призер чемпионата мира по профмастерству «WorldSkills-2019» в компетенции «Полимеханик и автоматизация производства» – Никита Штраус и мастер производственного обучения Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе – Михаил Лешкевич-Леонович-Ольпинский.

У нас в студии находится потомок того самого Штрауса. Что нужно было сделать на чемпионате?

Михаил Лешкевич-Леонович-Ольпинский, мастер производственного обучения Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:
Суть компетенции – чтобы участник выполнил какое-то количество деталей на разном видеооборудовании, мы говорим об универсальном простом оборудовании.

Потомок Штрауса точит детали: белорус занял второе место на чемпионате мира по профмастерству-4

Они знают заранее, какие надо делать детали?

Михаил Лешкевич-Леонович-Ольпинский:
Нет. На конкурсе, когда он приходит на площадку, они в первую очередь знакомятся с оборудованием, т. к. они его еще ни разу не видели, а перед соревнованиями они получают задание: ни чертежи, ни детали они не видят. По факту здесь и сейчас нужно сообразить, успеть продумать, с чего нужно начать в первую очередь, потом как нужно проводить обработку деталей, последовательность, алгоритмы, затем собрать это все.

Потомок Штрауса точит детали: белорус занял второе место на чемпионате мира по профмастерству-7

Никто при этом не помогает?

Михаил Лешкевич-Леонович-Ольпинский:
Да, я не имею права к нему подходить без другого эксперта. В противном случае меня просто дисквалифицируют и участника тоже.

У того, кто первое место занял, получилась деталь и у тебя получилась. Почему у тебя второе место? По каким критериям оценивали?

Никита Штраус, серебряный призер чемпионата мира по профмастерству «WorldSkills-2019» в компетенции «Полимеханика и автоматизация производства»:
У меня были нюансы с размерами, так как я пропустил некоторые размеры, не собрался какой-то механизм, а у него получилось сделать больше, чем у меня, и запрограммировать у него получилось чуть лучше.

Потомок Штрауса точит детали: белорус занял второе место на чемпионате мира по профмастерству-10

# Профессии # общество # Никита Штраус # Михаил Лешкевич-Леонович-Ольпинский # Фотофакт

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