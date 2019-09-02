Потомок Штрауса точит детали: белорус занял второе место на чемпионате мира по профмастерству

На днях в Казани завершился чемпионат мира по профессиональному мастерству «WorldSkills», в котором приняли участие 1 360 конкурсантов из 63 стран. Белорусские юниоры завоевали четыре серебряные медали и одну бронзовую!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – серебряный призер чемпионата мира по профмастерству «WorldSkills-2019» в компетенции «Полимеханик и автоматизация производства» – Никита Штраус и мастер производственного обучения Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе – Михаил Лешкевич-Леонович-Ольпинский. У нас в студии находится потомок того самого Штрауса. Что нужно было сделать на чемпионате? Михаил Лешкевич-Леонович-Ольпинский, мастер производственного обучения Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:

Суть компетенции – чтобы участник выполнил какое-то количество деталей на разном видеооборудовании, мы говорим об универсальном простом оборудовании.

Они знают заранее, какие надо делать детали? Михаил Лешкевич-Леонович-Ольпинский:

Нет. На конкурсе, когда он приходит на площадку, они в первую очередь знакомятся с оборудованием, т. к. они его еще ни разу не видели, а перед соревнованиями они получают задание: ни чертежи, ни детали они не видят. По факту здесь и сейчас нужно сообразить, успеть продумать, с чего нужно начать в первую очередь, потом как нужно проводить обработку деталей, последовательность, алгоритмы, затем собрать это все.