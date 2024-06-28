В Минске прошёл фестиваль ландшафтного искусства «Цветы Победы»

В столице прошел фестиваль ландшафтного искусства «Цветы Победы». Он посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Цветочные композиции разместились на зеленой зоне вдоль проспекта Машерова. Участники подошли к работам творчески. Например, есть арт-объекты в виде полевых писем солдат, карты освобождения Беларуси и звезды Победы. На создание каждой композиции ушло несколько дней. А в основе однолетние, многолетние и злаковые растения. Здесь же размещены арт-инсталляции с фотографиями героев.

Анна Юшкевич, ведущий ландшафтный архитектор Зеленстроя Центрального района:

Рядом с цветником мы установили стенд, на котором находятся предки наших сотрудников, которые принимали непосредственное участие и в освобождении республики и в освобождении всего Советского Союза.

Владислава Дубенчук, ведущий инженер по озеленению Зеленстроя Фрунзенского района:

Композиция наша называется «Салют Победы». Мы хотели подарить городу не просто цветник, цветы, а, скорее, эмоции. Салют – это радость!

Наталья Страленя, инженер садово-паркового хозяйства Зеленстроя Октябрьского района:

Центром композиции является деревянная обожженная стена, как символ разрушенных и сожженных деревень, домов того времени. Также юбилейные цифры и фотогалерея из снимков того времени.

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Минскзеленстроя:

Каждому участнику была выделена территория, ориентировочной площадью где-то 16 метров квадратных. Работы по реализации своих идей проводили с 13 по 27 июня.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Цветники символизируют память о тех людях, которые отдали свои жизни за то, что благодаря этому у нас сейчас такое ясное, чистое небо над нашей головой. Мы стремимся к тому, чтобы, действительно, мы сохранили мир в нашей родной Беларуси.