Здесь мы проходим школу бойца: 8 февраля в Минске отметили лучших командиров Молодежных отрядов

Новости Беларуси. Смелость и отвага со студенческой скамьи. 8 февраля в Минске чествовали лучших командиров Молодежных отрядов охраны правопорядка столицы, а их штабам присвоили имена сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга. Юным бойцам вручили грамоты и ценные подарки.

Также активистам была предоставлена возможность напрямую задать интересующие вопросы руководству правоохранительных органов столицы.

Сергей Таболич, командир молодежной организации охраны правопорядка:

Здесь мы проходим школу бойца. Знаем, как задерживать, как себя вести с теми или иными людьми. В дальнейшем поможет.

Иван Кубраков, заместитель начальника ГУВД – начальник милиции общественной безопасности, полковник милиции:

В Минске создано 83 отряда, они насчитывают более 2500 человек. Как правило, это идейные молодые люди, которые участвуют в охране общественного порядка добровольно.

Сергей Клишевич, и.о. первого секретаря МГО БРСМ:

Наши молодежные отряды охраны правопорядка сотрудничают с 2016 года с подразделениями МЧС, с Пограничным комитетом, с Министерством обороны. Это все сегодня объединяет молодежь.

Награжденные уже не раз участвовали в совместных операциях с опытными правоохранителями и далее собираются связать свою судьбу со служением на благо людей.

К слову, это награждение стало одним из череды мероприятий, приуроченных к 100-летию образования белорусской милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.