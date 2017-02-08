Повело и одну машину, и вторую: последствия циклона «Эрика» в Беларуси

Новости Беларуси. Очередной арктический циклон испытывает белорусов на прочность. «Эрика» принесла в страну температурные рекорды и небывалые снегопады.
Уже ночью с 7 на 8 января на севере страны столбик термометра опустился до -27ºС градусов.
А вот на юге мороз небесная канцелярия обильно «приправила» снегом. Как справляются с непогодой от Бреста до Витебска – в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Бут, СТВ:
В такой минус на дороге водителям не дают замерзнуть как раз те, кто чаще всего наказывает. В их багажнике – валенки, одеяло, горелка. И даже термос с горячим чаем.
Екатерина как раз остановилась у кафе, чтобы по дороги из Орши в Лиозно отдохнуть и выпить кофе.
8 января замерзла не хозяйка, а ее машина.
Екатерина Корнейчик, жительница Витебска:
Помогли, завели. Все-таки девушке на дороге сложно: одна, никаких инструментов, ничего нет. И, конечно, большое им спасибо за помощь.
Завести двигатель, отогреть замки и даже заменить деталь. Каких только историй не случалось в нынешние морозы.
Сергей Шендюков, инспектор дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции Витебского РОВД:
Ехали по трассе, увидели замерзшую фуру. Остановились. Водитель уже замерзал, часа полтора уже не работал двигатель. Обогрели, напоили чаем и завезли в гостиницу, где он заночевал. Фуру охраняли сутки.
В борьбу с морозами вступил и Красный Крест. По единому телефонному номеру 201 белорусы могут сообщить о проблеме.
Волонтеры готовы, к примеру, растопить печь или принести дров одиноким пожилым людям. Во многих поселках развернули мобильные пункты обогрева. Там предлагают прохожим горячий чай.
Дмитрий Рачковский, специалист Витебской областной огранизации Белорусского Общества Красного Креста:
Все желающие могут согреться, получить горячее питье и печенье. Так им будет проще пережить эти низкие температуры.
А вот на юге страны, в Брестской области, вместе с морозами пришли небывалые снегопады.
За ночь тут выпала треть декадной нормы осадков. Сугробы высотой почти в 25 сантиметров вынудили ввести специальный план «Погода». Зафиксирован всплеск мелких аварий.
Марина Горновская, жительница Бреста:
Повело и одну машину, и вторую. Потому что скользко, не убрано еще было.
Юрий Масинькевич, тракторист:
Все на работе с 6 утра, кто посыпает и кто чистит. Они сутками работают.
Алексей Бас, дворник:
Погода насыщенная снегом, конечно. Но работать надо, убирать. Завтра и послезавтра то же самое будет. Лучше оно не будет, говорят. Так что змагаемся как можем.
Ну а пока настоящие испытание на прочность сейчас проходит энергосистема Беларуси.
Впрочем, за прошедшие сутки сбоев в обеспечении теплом населенных пунктов не зафиксировано.
Александр Мальков, начальник информационного-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:
В случае еще более глубокого понижения температуры готовы вводить дополнительное оборудование, чтобы поддерживать соответствующие температурные графики.
Мороз ожидается и 9 февраля, погода в стране улучшится лишь к выходным. Синоптики обещают: в 11 февраля температура воздуха вернется к обычным для этой поры года отметкам.