Повело и одну машину, и вторую: последствия циклона «Эрика» в Беларуси

Новости Беларуси. Очередной арктический циклон испытывает белорусов на прочность. «Эрика» принесла в страну температурные рекорды и небывалые снегопады.

Уже ночью с 7 на 8 января на севере страны столбик термометра опустился до -27ºС градусов.

А вот на юге мороз небесная канцелярия обильно «приправила» снегом. Как справляются с непогодой от Бреста до Витебска – в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:

В такой минус на дороге водителям не дают замерзнуть как раз те, кто чаще всего наказывает. В их багажнике – валенки, одеяло, горелка. И даже термос с горячим чаем.

Екатерина как раз остановилась у кафе, чтобы по дороги из Орши в Лиозно отдохнуть и выпить кофе.

8 января замерзла не хозяйка, а ее машина.

Екатерина Корнейчик, жительница Витебска:

Помогли, завели. Все-таки девушке на дороге сложно: одна, никаких инструментов, ничего нет. И, конечно, большое им спасибо за помощь.

Завести двигатель, отогреть замки и даже заменить деталь. Каких только историй не случалось в нынешние морозы.

Сергей Шендюков, инспектор дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции Витебского РОВД:

Ехали по трассе, увидели замерзшую фуру. Остановились. Водитель уже замерзал, часа полтора уже не работал двигатель. Обогрели, напоили чаем и завезли в гостиницу, где он заночевал. Фуру охраняли сутки.

В борьбу с морозами вступил и Красный Крест. По единому телефонному номеру 201 белорусы могут сообщить о проблеме.

Волонтеры готовы, к примеру, растопить печь или принести дров одиноким пожилым людям. Во многих поселках развернули мобильные пункты обогрева. Там предлагают прохожим горячий чай.

Дмитрий Рачковский, специалист Витебской областной огранизации Белорусского Общества Красного Креста:

Все желающие могут согреться, получить горячее питье и печенье. Так им будет проще пережить эти низкие температуры.

А вот на юге страны, в Брестской области, вместе с морозами пришли небывалые снегопады.

За ночь тут выпала треть декадной нормы осадков. Сугробы высотой почти в 25 сантиметров вынудили ввести специальный план «Погода». Зафиксирован всплеск мелких аварий.

Марина Горновская, жительница Бреста:

Повело и одну машину, и вторую. Потому что скользко, не убрано еще было.

Юрий Масинькевич, тракторист:

Все на работе с 6 утра, кто посыпает и кто чистит. Они сутками работают.

Алексей Бас, дворник:

Погода насыщенная снегом, конечно. Но работать надо, убирать. Завтра и послезавтра то же самое будет. Лучше оно не будет, говорят. Так что змагаемся как можем.

Ну а пока настоящие испытание на прочность сейчас проходит энергосистема Беларуси.

Впрочем, за прошедшие сутки сбоев в обеспечении теплом населенных пунктов не зафиксировано.

Александр Мальков, начальник информационного-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:

В случае еще более глубокого понижения температуры готовы вводить дополнительное оборудование, чтобы поддерживать соответствующие температурные графики.

Мороз ожидается и 9 февраля, погода в стране улучшится лишь к выходным. Синоптики обещают: в 11 февраля температура воздуха вернется к обычным для этой поры года отметкам.