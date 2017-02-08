Через призму фотоаппарата: как сделать снимок в технике фризлайт?

На этих фотографиях световые линии застыли в траектории своего движения. И вовсе не с помощью компьютерной обработки снимка. Они созданы вручную в технике фризлайт, которой подвластно успеть за скоростью света.

Фотографии света также называют люминографией. Это реальность, процесс создания которой невозможно наблюдать человеческим глазом.

Воображаемые контуры рисуются в темноте, а фиксируются благодаря длинной выдержке и высокой чувствительности фотоаппарата.

Именно такие условия необходимы для того, чтобы виртуальный образ стал реальностью.

Тот, кто «пишет» картину, должен перемещаться довольно быстро, чтобы не оставить свой силуэт на снимке.

Экспериментировать можно и с источниками света. Каждый из них имеет свои особенности. Бенгальские огни превратятся в «пушистые» линии на фотографии, люминесцентная лампа – в разноцветные полотна, а вращение свечи или стальной ваты – в огненные следы и целые фейерверки.

Фризлайтеры – это художники, которым для создания шедевра не нужны ни освещение, ни время, ни краски.