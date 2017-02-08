«Помощь рядом»: Красный Крест и МЧС запускают совместное мобильное приложение

Новости Беларуси. Белорусы снова почувствовали дыхание Арктики. После оттепели морозы вернулись и в столичный регион. Наиболее холодными точками на карте области стали

Логойский и Борисовский район, где столбик термометра минувшей ночью показывал -21ºC.

До -18ºC температура воздуха опускалась и в окрестностях столицы. К счастью, серьезных последствий очередная волна холода в области не принесла. Между тем все службы работают в усиленном режиме. За помощью можно обратиться и к волонтерам Красного Креста.

Короткий номер 201 работает для жителей столицы и области.

Как правило, звонят водители, которые остановились посреди дороги, или пожилые, которые не могут самостоятельно наколоть дров. Волонтеры или реагируют на звонки сами, или сообщают о происшествии спасателям или правоохранителям. Во время первой волны морозов в январе помощь волонтеров пришлась кстати многим.

Дмитрий Русаков, начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и поиску Белорусского Общества Красного Креста:

Если мы ориентируемся на Минскую область, то по обогреву, например, – обогрели порядка 1000 человек. Была оказана помощь 50 автомобилям с людьми, которые в них находились. Какая помощь? Мы брали машину, если понимали, что она уже не заведется, – эвакуировали до более безопасного места. Если на борту были дети, детей доставляли до города, чтобы они были в полной безопасности.

Когда ситуация была довольно тяжелая – автоаварии – волонтеры, когда проезжали во время патрулирования, это видели, разумеется, мы уже вызывали МЧС и скорую, чтобы они оказывали специализированную помощь.

Совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Красный Крест запустил специальный мобильный приложение «Помощь рядом».

После тестирования он будет доступен для всех пользователей. Здесь в режиме реального времени можно будет сообщить о чрезвычайной ситуации и увидеть ближайшее от населенного пункта волонтерский отряд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.