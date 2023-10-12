«Здесь мы породнились с ними кровью». Польская делегация приняла участие в митинге-реквиеме в Ленино

Новости Беларуси. Как бы кому ни хотелось, но у прошлого есть память. И это история. Страницы которой, к большому счастью, несмотря на политические перипетии, люди помнят. Даже в сварливой Польше. Митинг-реквием, посвященный 80-летию битвы под Ленино, собрал в Горецком районе больше 600 человек. За последние три года сюда приехала самая многочисленная делегация из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь у белорусской деревни мир узнал о сосуществовании польской армии, которая вступила в открытый бой с фашизмом. Ленино стало символом дружбы народов, которая скреплена кровью против общего врага. И это стоит помнить. Юлия Мычка продолжит.

Это место в Музее советско-польского боевого содружества для Леха Леопольда Евсейчика – святыня. Здесь за стеклом хранятся документы и награды его отца Николая. Солдатом он принял боевое крещение под белорусской деревней. Старший сержант дошел аж до Берлина. За мужество, проявленное на передовой, награжден многочисленными медалями, которые долгое время хранились в семейном архиве.

В музейные экспонаты они превратились благодаря Александру Лукашенко. С такой просьбой к нашему Президенту в письме обратился сын польского солдата. Раз в несколько лет Лех Леопольд обязательно приезжает в Ленино и свято чтит военную историю, которая связала узами памяти два народа.

Лех Леопольд Евсейчик, житель Люблина (Польша):

В братских могилах на территории Ленино лежит очень много людей, я сопереживаю этому горю. Здесь погибло много польских солдат, и они воевали вместе с белорусскими бойцами. И нужно отдать дань уважения тем, кто отдал свои жизни для нашего будущего, народа и молодого поколения. У нас тоже сохранились памятники, например, Могила Неизвестного Солдата в Варшаве и Любине. Люди приходят возложить туда цветы и почтить память, ведь в Польше до сих пор живут семьи тех, кто воевал. Однако некоторые не хотят помнить о событиях тех лет – и для меня это непонятно. Но все равно не удастся изменить историю: была битва, есть погибшие, и это надо помнить. Если этого не будет, мы все погибнем и уйдем в небытие.

Впрочем, не все поляки так тепло отзываются о подвиге советского солдата. Последние годы на парковке возле музея все меньше транспорта с польскими номерами, но не сегодня. Впервые после 2020 года здесь самая многочисленная делегация из Польши. Люди разного возраста несут цветы к обелиску. Среди них 19-летняя Ольга Добжынская. В белорусский край ее привело увлечение историей и чувство несправедливости.

Ольга Добжынская, жительница Ленчицы (Польша):

Меня привело сюда мое увлечение историей. Я очень люблю время Великой Отечественной войны и хотела при этом показать, что такое сражение под Ленино было и надо о нем помнить. Если бы вы посмотрели на польскую историческую политику, вы бы увидели, что половина истории Второй мировой – ее нет.

Желающих почтить память боевого содружества на самом деле больше, но добраться сюда теперь можно только личным транспортом, объясняет Ежи Кельбович. Власти Польши не оказывают никакой поддержки в организации поездок к местам боевой славы в Беларуси даже своим ветеранам. Такое впечатление, что страницы истории, которые связывают два народа, пытаются вырвать с корнем, но это вряд ли получится.

Ежи Кельбович, житель Варшавы (Польша):

Я никогда в польских СМИ не слышал, чтобы люди разговаривали про тему Второй мировой войны и так далее.

Ярослав Августина, житель Варшавы (Польша):

У нас о войне очень мало говорят.

Николай Борисенко, руководитель историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Вот на этих полях, этой высоте 215,5 мы породнились с ними кровью. А это в исторической памяти, наверное, самое важное. И это пройдет через поколения. Это останется у белорусского и польского народов навсегда.

Европейским функционерам не дает покоя историческая правда. Ими развернута целая кампания по уничтожению памяти о Великой Победе, добытой кровью советских воинов. А польские власти и вовсе умудряются делать из происходящего шоу. Например, ранее в Глубчице снесли обелиск Благодарности Красной армии. Его не просто стерли с лица земли, но также вели прямую трансляцию с места событий. Беларусь же идет другим путем.