«Коня на скаку остановит». Каково быть женщиной-руководителем? Узнали у председателя сельисполкома

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталия Шевелева, председатель Людвиновского сельисполкома Вилейского района:

Самый главный ориентир – делай все, что ты делаешь, как будто делаешь себе лично. Это самый главный успех. Если ты делаешь это как будто для семьи, для себя, для окружающих, все будет успешно и хорошо. В 1992 году я закончила Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». Волей судьбы оказалась здесь, в Вилейском районе. Мой муж из этих мест. В 1994 году мне предложили работать в сельском совете в должности землеустроителя. Я, конечно же, сразу же согласилась, потому что я понимала, что это работа на земле, это связано с моим образованием. С 2010 года меня избрали депутатом, и я стала председателем Людвиновского сельского исполнительного комитета.

Я родилась и росла в деревне. Родители – тоже выходцы из крестьянской семьи. И папа всегда мечтал (у нас в семье три дочери), чтобы кто-то из детей был агрономом. Я была самая старшая в семье. Родителей надо слушаться, почитать и уважать. И я думаю, почему бы и нет?! Жизнь в деревне учит нас вниманию. Например, выходить утром во двор и удивляться тому, какого цвета сегодня рассвет, какая птица села на забор или сколько плодов зреет на ветке. А еще учит трудолюбию. Всем этим сельским радостям можно насладиться у нас, в агрогородке Людвиново.

Работа с людьми – это невероятно сложно, но это очень интересно, очень почетно. Когда ты можешь помочь другому человеку, когда можешь оказать какую-то помощь, совет, содействие, это так здорово. И я не представляю своей жизни теперь без моей любимой работы. Мне кажется, лучше работы, чем у меня, просто нет. В ведении Людвиновского сельского совета находится 35 деревень. 2 600 жителей, которые хотят, чтобы первая власть отзывалась на любые насущные вопросы. За время моей работы мне удалось приблизить условия граждан к максимально комфортным. Это и ремонт дорог, и работа уличного освещения, работа учреждений культуры, образования и других.

Валерий Германенко, местный житель:

Мне как жителю, я смотрю, что в самом деле хорошеет наша деревня. И в целом населенные пункты, потому что я езжу по сельскому совету, вижу порядок в деревнях, заборы очень много обновились, фасады зданий.

Наталия Шевелева:

В деревне нельзя обойтись без грядок и без ведения какого-либо хозяйства. Тем более я должна показывать пример всем другим людям, которые живут возле меня и берут пример. Я живу в квартире, не в особняке, но у меня есть грядки, где-то две сотки земли. Там теплица, клубника, несколько кустов смородины, крыжовника, малины. Ну и, конечно же, жить на селе невозможно без животных. Это отдушина, когда ты приходишь домой и, кроме своих служебных обязанностей, можешь еще что-то сделать для семьи, для дома. Мы развели курочек, перепелят, кроликов и индюшат.

На территории сельсовета 33 субъекта хозяйствования. В основном руководители – мужчины. Мне очень легко работать, потому что я женщина. Если ты правильный путь ведешь, если ты являешься примером для всех, для населения и для руководителей, то это очень просто. Все идут за тобой, потому что понимают, что надо делать свою жизнь лучше, надо делать что-то для страны полезное, хорошее.

Лилия Протасова, директор Людвиновского сельского дома культуры:

Она, как дома, хозяйка. Она никогда не стесняется остановиться и, например, на остановке собрать мусор, в урну бросить. Она все время следит за тем, что было красиво, уютно. И она готова помогать. Наталия Шевелева:

Конечно же, самое главное – это семья и ценности, которые в семье надо прививать детям своим, внукам. Дети окончили школу здесь, выросли и уехали учиться в Минск. Я уже бабушка, у меня есть внук, ему шесть лет.

Игорь Шевелев, муж:

С женой мы вместе живем 32 года. Познакомились в институте, все 32 года уже вместе. Двое сыновей. Мама – это прекрасный человек. Она, во-первых, очень хорошая хозяйка, прекрасная хозяйка. Очень любит готовить, готовит очень вкусно. Она трудоголик, работа для нее – это все. Она очень переживательная. Есть выражение, что и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Это, скорее всего, про мою жену.