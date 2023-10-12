Каково летать на высоте 20 метров без страховки? Интересный разговор с артистами цирка

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Вероника Макаревич, ведущая:

Воздушная гимнастика – профессия отважных. Тот случай, когда сердце замирает, а земля уходит из-под ног. И как только белорусским акробатам удается исполнять все эти виртуозные трюки под куполом?! О секретах изящного циркового искусства поговорим прямо сейчас. Глеб – бывший воркаутер и паркурщик. Парень когда-то мечтал стать инженером, но судьба привела его в цирк.

Глеб Казленко, артист-воздушный гимнаст 1-й категории:

В цирк я попал, можно сказать, случайно. Целью это не было, это было, скорее, детской мечтой, которая лет в 15 разрушилась о стены реальности. О скалы, потому что я понял, что акробатикой, гимнастикой я не занимался. Когда я приходил в цирк и видел какой там уровень у артистов, оставалось только мечтать. И через знакомых как-то меня нашли, пригласили в цирк, в номер «Турники». Я сразу же согласился. Не спрашивал ни про зарплату, ни про условия, ничего. Сказал «да», и с тех пор цирк в моем сердце.

Так зрелищные полеты под куполом для юного атлета стали образом жизни. Никогда не говори «никогда»! Долгое время Глеб работал в совершенно другом жанре и даже представить не мог, что скоро ему придется выступать в дуэте. Сегодня его бессменный партнер – артистка из цирковой династии Наталия.

Глеб Казленко:

Я не понимал, как можно брать на себя ответственность за чужую жизнь. Тот же паркур, там я прыгаю, я сам за себя отвечаю. А здесь ты отвечаешь за другого человека. И всегда я не понимал, как можно настолько близко взаимодействовать с человеком на ментальном уровне, чтобы доверять друг другу свою жизнь. И в какой-то момент позвали меня подстраховать на репетицию.

Наталия Нарышкина, артист-воздушный гимнаст высшей категории:

До сих пор считаю, что это легкая случайность, так как ранее Глеб работал в другом жанре – в жанре батута, а также эксцентрики акробатической. И несколько раз я попросила прийти на свою репетицию, подстраховать, так как человек понимает, в какой момент надо подойти и в принципе не дать мне упасть. С полувзгляда, полувздоха мы все понимаем. Действия выполняются за секунду до того, как ты успеваешь открыть рот и что-то сказать. На высоте от 8 до 20 метров ребята кружатся словно бабочки, забывая о страхе. Все внимание уделено движениям партнера.