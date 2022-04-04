«Здесь мы найдём очень много ярких звёздочек». Божена Еремич о выборе места для первого филиала Национальной школы красоты
Новости Беларуси. Фэшн-индустрия становится доступней для жителей районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вороново открылось первое в стране региональное отделение Национальной школы красоты. У юных моделей появилась возможность самореализоваться, воспитать вкус и стиль, обрести навыки сценического мастерства и, возможно, даже получить путевку в большой мир моделинга. А для небольшого райцентра это и новые рабочие места, и решение вопроса занятости молодежи.
От новых рабочих мест, что немаловажно для поселка, до решения вопроса занятости молодежи. Весна – время расцветать, в апрель вошли красиво.
Вкус, стиль и новые рабочие места. Открылось первое региональное отделение Национальной школы красоты. Подробнее здесь.
Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:
Почему было выбрано именно Вороново? Для меня Вороново – это отдельная история, это малая родина моей мамы. Многие подчеркивают, что нужно искать самых ярких, талантливых детей в регионах. Поэтому уверена, что здесь мы найдем очень много ярких звездочек.
Дмитрий Захарчук, председатель Вороновского райисполкома:
Объект значимый в первую очередь для молодежи. Городской поселок небольшой. Принято совместное решение с учетом взвешенных позиций и мнения народа, что это необходимо.
На первых порах трехмесячный курс обучения в школе красоты пройдут дети от 6 до 17 лет. Но организаторы намерены пойти еще дальше – расширить набор без ограничений по возрасту и полу и открыть отделения во всех регионах страны, чтобы каждый желающий мог прикоснуться к искусству прекрасного.