«Здесь мы найдём очень много ярких звёздочек». Божена Еремич о выборе места для первого филиала Национальной школы красоты

Новости Беларуси. Фэшн-индустрия становится доступней для жителей районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вороново открылось первое в стране региональное отделение Национальной школы красоты. У юных моделей появилась возможность самореализоваться, воспитать вкус и стиль, обрести навыки сценического мастерства и, возможно, даже получить путевку в большой мир моделинга. А для небольшого райцентра это и новые рабочие места, и решение вопроса занятости молодежи.

От новых рабочих мест, что немаловажно для поселка, до решения вопроса занятости молодежи. Весна – время расцветать, в апрель вошли красиво. Вкус, стиль и новые рабочие места. Открылось первое региональное отделение Национальной школы красоты. Подробнее здесь.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Почему было выбрано именно Вороново? Для меня Вороново – это отдельная история, это малая родина моей мамы. Многие подчеркивают, что нужно искать самых ярких, талантливых детей в регионах. Поэтому уверена, что здесь мы найдем очень много ярких звездочек.

Дмитрий Захарчук, председатель Вороновского райисполкома:

Объект значимый в первую очередь для молодежи. Городской поселок небольшой. Принято совместное решение с учетом взвешенных позиций и мнения народа, что это необходимо.