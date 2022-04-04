Вкус, стиль и новые рабочие места. Открылось первое региональное отделение Национальной школы красоты

Новости Беларуси. Фэшн-индустрия становится доступней для жителей районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вороново открылось первое в стране региональное отделение Национальной школы красоты. У юных моделей появилась возможность самореализоваться, воспитать вкус и стиль, обрести навыки сценического мастерства и, возможно, даже получить путевку в большой мир моделинга. А для небольшого райцентра это и новые рабочие места, и решение вопроса занятости молодежи. Подробности у Галины Буро.

Вот это наша первая примерка короны, после которой мы, наверное, влюбились в эту школу.

Фотография стала символичной, ведь мама помнит: ее Маргарита еще в три года загадала желание – надеть корону победительницы. И вот заветная мечта начала сбываться – девушка одна из первых записалась в вороновское отделение Национальной школы красоты.

Маргарита Мицкевич, учащаяся вороновского территориального отделения Национальной школы красоты:

Я съездила в Национальную школу красоты в Минске. Нам показывали экскурсию по ней, рассказывали, как становятся там моделями. И нам рассказали, что у нас открывается здесь школа. Я подумала: это судьба. Мне нужно сюда попасть.

Оксана Мицкевич, жительница Вороново:

У нас с дочерью сложился разговор. Она у нас довольно-таки стеснительная. И вот, наверное, из-за того, чтобы перебороть этот страх, первое, что было, это стремление попасть сюда.

Открытие первого в стране регионального отделения вызвало настоящий бум в районе: заявок в три раза больше, чем мест. Желающие есть даже из соседнего Лидского района. Классы красоты, стиля и зеркальный зал для обучения открыли на базе местной школы искусств. Но главная гордость – профессиональный подиум для дефиле.

Галина Буро, корреспондент:

А это кабинет визажа. Здесь уже закуплены зеркала, стайлеры и косметика для маленьких модниц. А на большом экране будут разбирать правила позирования на фотосессиях.

Кстати, фоны и фотоаппаратуру для съемок уже опробует Виолетта Любарт. Она, как и еще пять преподавателей, прошла обучение в главном офисе Национальной школы красоты. Теперь хобби переросло в новую профессию.