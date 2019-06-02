Новая техника и небывалое количество участников: рассказываем фишки парада ко Дню Независимости-2019

Новости Беларуси. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков военный парад на День Независимости будет особым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из того, что известно уже сейчас: начнется он вечером; движение механизированной колонны будет одним из самых масштабных за последние годы. Парадных расчетов будет на три больше, а образцов техники и вовсе – на 40 единиц.

Подготовка – в самой активной фазе. Идеальной синхронности при движении механизированной колонны добиваются на полигоне в Липках – чтобы и линия одна выдерживалась, и скорость движения техники не превышала 15 км/час. О том, как держать строй и скорость легендарной тридцатьчетверки, – Евгений Поболовец.

Юбилейный парад – в 2019 году празднуется 75-летие Победы – поразит зрителя не только слаженностью строя, но и своим масштабом. 22 расчета и 280 образцов техники. На три расчета и 40 машин больше, чем в 2018 году. И это только одна механизированная колонна!