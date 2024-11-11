Хозяйства Минской области завершили уборку овощей и кукурузы на силос

В Минской области завершена уборка овощей. В лидерах по намолоту агропромышленный комплекс центрального региона: в общую копилку зерна с учетом рапса здесь собрано более четверти от общего каравая – 2 миллиона 900 тысяч тонн.

В закромах региона более 20 тысяч тонн овощей. Также накопано более полутора миллиона тонн сахарной свеклы. Опережающими темпами хозяйства завершили уборку кукурузы на силос. Освоено 200 тысяч гектаров. Всего заготовлено более 5 миллионов тонн зеленой массы.

Юрий Никонович, главный агроном сельхозпредприятия «Смолевичский райагросервис»:

По кукурузе у нас 440 гектаров было на зерно. Справились. Средняя урожайность – 95 центнеров с гектара. Высушили, положили в рукава, для кормления скота сплющили 800 тонн, общий вал – 4200 тонн.

Также хозяйства региона приступили к ремонту техники. Задача – подготовить агрегаты к новому сезону. Всего на балансе сельхозпредприятий Минской области более 1,5 тысячи энергонасыщенных тракторов.