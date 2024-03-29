Продовольственная безопасность в Беларуси на высоком уровне. Вот как возрождали сёла и деревни после распада СССР

Откровенный, честный, открытый. С теми, кто предан корням. С теми, кто знает цену труду. С теми, кто строил и строит Беларусь такую, какую мы любим ее сегодня. Их нельзя было потерять, без них было бы невозможно.

«Здесь мирно, спокойно. Мы под защитой». Белоруска рассказала, за что любит жизнь в агрогородке – подробности здесь .

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Глава государства и в своей программе предвыборной говорил, и сейчас повторяет: потеряем село – потеряем страну. И «Дожинки» первые были проведены в том ракурсе, что есть потенциал довольно серьезный в Беларуси, чтобы решать продовольственную программу, и есть люди, которые способны это делать.

Продовольственная безопасность – одно из трех ключевых решений первого Всебелорусского собрания в 1996 году. Время реформ, когда белорусское село обретало экономическую основу. Центрами, вокруг которых отстраивалась жизнь в деревне, стали сильные хозяйства. Уже следующий шаг: превратить то, что заботливо вырастили сельчане, в товар «сделано в Беларуси». Модернизация всей переработки и техническое перевооружение агропромышленного комплекса. Если изначально национальный мехдвор насчитывал 120 моделей отечественных сельхозмашин, то сегодня более двух тысяч. Труд сельчан становился не только эффективнее, но и легче.

Михаил Русый:

В 2003 году поставлена задача: нам надо выйти на комплексную программу. То есть в целом взять деревню под контроль, чтобы оттуда не уходили люди, чтобы люди приходили. Это революционное решение, потому что оно было комплексное. Это производственное, социальное, бытовое решение и прогрессивное.