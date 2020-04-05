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«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара

05 апреля 2020 17:18
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Новости Беларуси. Дачный сезон для некоторых жителей деревни Лубня Мозырского района закончился, не успев начаться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара-1

В пожаре пострадали около 10 строений, а общая площадь теперь уже пепелища составила почти 9 гектаров. На черной земле словно оазис теперь выделяется вот этот дом. Хозяин нас заверил: нажитое уцелело совсем не чудом. Предусмотрительность.

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«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара-4

Василий Духновский, житель Мозыря:
Здесь как будто прошел атомный взрыв. Это грубо сказано, а так как будто бомбежка какая-то сильная произошла. Загорелись дома здесь. Они просто неухоженные были, не выкашивалась трава, не соблюдались меры пожарной безопасности.

«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара-7

Василий уверен, что дачу от пожара уберегла его любовь к этому месту. Мужчина щепетильно относится к своему участку, регулярно выкашивает траву, окапывает периметр и к сжиганию лишней растительности всегда готовится, соблюдая все правила безопасности. Словом, образцово-показательный дачник.

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«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара-10

Но в сводке МЧС, к сожалению, «геройствуют» другие. На неделе в Житковичском районе из-за выжигания сухой травы сгорел блок хозпостроек, в деревне Подлесье Столбцовского района при схожих обстоятельствах скончался пенсионер, пытавшегося самостоятельно потушить пожар мужчину в Ивановском районе госпитализировали с ожогами.

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# Пожар # общество # Ксения Худолей # Василий Духновский # Фотофакт

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