«С любой точки можно ей управлять». Как работают камеры наблюдения за лесами

Новости Беларуси. Все мы знаем, что особенно пугающими могут быть лесные пожары, когда территории в десятки гектаров нуждаются в пристальном наблюдении и быстром реагировании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это место трудно назвать лесом: после урагана в 2016 году зеленый уголок превратился в пустырь с немногими уцелевшими деревьями. Теперь бурелом – пороховая бочка для лесничих. За сухими обломками внимательно следит зоркий глаз видеокамеры. «Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

Константин Мурашко, помощник лесничего Драчковского лесничества:

Мы можем управлять этой камерой, настраивать фокус, зум, приближать и отдалять. Камера работает через интернет, на камере установлен непосредственно 3G-модем. И через сервер мы управляем ей отсюда. С любой точки можно ей управлять, с любой точки можно посмотреть, где есть интернет-соединение.

Для белорусских лесных массивов это давно не диковинка, поскольку беречь общее природное богатство приходится порой от нас самих. И здесь все средства хороши. Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке