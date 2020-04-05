«С любой точки можно ей управлять». Как работают камеры наблюдения за лесами

Новости Беларуси. Все мы знаем, что особенно пугающими могут быть лесные пожары, когда территории в десятки гектаров нуждаются в пристальном наблюдении и быстром реагировании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Все мы знаем, что особенно пугающими могут быть лесные пожары, когда территории в десятки гектаров нуждаются в пристальном наблюдении и быстром реагировании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это место трудно назвать лесом: после урагана в 2016 году зеленый уголок превратился в пустырь с немногими уцелевшими деревьями. Теперь бурелом – пороховая бочка для лесничих. За сухими обломками внимательно следит зоркий глаз видеокамеры.
«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы
Константин Мурашко, помощник лесничего Драчковского лесничества:
Мы можем управлять этой камерой, настраивать фокус, зум, приближать и отдалять. Камера работает через интернет, на камере установлен непосредственно 3G-модем. И через сервер мы управляем ей отсюда. С любой точки можно ей управлять, с любой точки можно посмотреть, где есть интернет-соединение.
Для белорусских лесных массивов это давно не диковинка, поскольку беречь общее природное богатство приходится порой от нас самих. И здесь все средства хороши.
Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке
Дмитрий Пинчук, начальник отдела Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Камеры наблюдения за лесным фондом стали появляться в 2015 году. У нас есть поручение Совета Министров Республики Беларусь обеспечить стопроцентное покрытие лесного фонда. На сегодняшний день у нас покрытие составляет 95%.