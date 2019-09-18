«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения

Образование вслепую! В столичном колледже электроники уже давно грызут гранит науки ребята с нарушением слуха и опорно-двигательного аппарата, но в этом году учреждение впервые распахнуло двери перед слабовидящими и незрячими. Среди зачисленных на специальность оператора ЭВМ – Артем Маглыш. Будущему программисту 19, осваивать мир на ощупь парень привык с детства. Артём Маглыш, учащийся УО «Минский государственный колледж электроники»:

Я решил, что раз открывается группа, значит нужно пробовать, чтобы реализовать себя. Я заинтересован в IT-специальностях и мне интересно, как работает компьютер.

Вместе с Артемом в группе восемь человек. Каждый со своей историей и проблемами. Преодолевать трудности помогают большие перспективы в будущем. Артём Евсиевич, учащийся УО «Минский государственный колледж электроники»:

Интересно все! Сложно добираться, потому что я не вижу номера на автобусах и поэтому приходиться пользоваться специальными приложениями.

Для комфорта студентов в здании колледжа адаптировали информационное пространство с использованием шрифта Брайля и тактильных схем. Специально для незрячих ребят создали программу, которая определяет местоположение пользователя, помогает добраться до нужного здания, найти входную дверь и не заблудиться внутри.

Валерий Хасин, руководитель ресурсного центра инклюзивного образования УО «Минский государственный колледж электроники»:

Здесь есть и пандусы, и широкие аудитории специально для таких детей, и специальное оборудование, и тренажерные залы, и залы ЛФК.

Юлия Самусенко, корреспондент:

В лаборатории есть уникальное для Беларуси оборудование: электронные лупы, дисплеи для считывания книг и плейеры для воспроизведения тактильной информации.

Осваивать профессию мечты молодым людям помогает собственное упорство и маститые преподаватели. Среди них уникальный человек Александр Северин – настоящий пример успешной личности. Незрячий мужчина по городу передвигается с тростью, но при этом знает компьютер как свои 5 пальцев и работает программистом. Попутно делится с учениками ценным опытом и не отстает от современной молодежи.

Александр Северин, мастер производственного обучения УО «Минский государственный колледж электроники»:

Хоть мы и пользуемся обычной компьютерной техникой, мы получаем обычную специальность «Оператор ЭВМ шестого разряда», но мы учимся по-другому. Все, что происходит в компьютере, мы либо слышим, либо читаем руками.

После обучения у всех этих амбициозных юношей и девушек появится возможность получить специальность «Техник-программист». Затем они смогут поступить в вуз или пойти трудиться. С последним вариантом сложностей не возникнет: найти рабочее место всем выпускникам поможет колледж. Валерий Хасин:

Здесь занимается 400 учащихся, не только дети с особенностями, но и обычные дети.