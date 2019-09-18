Прямой эфир

«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения

18 сентября 2019 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Образование вслепую! В столичном колледже электроники уже давно грызут гранит науки ребята с нарушением слуха и опорно-двигательного аппарата, но в этом году учреждение впервые распахнуло двери перед слабовидящими и незрячими. Среди зачисленных на специальность оператора ЭВМ – Артем Маглыш. Будущему программисту 19, осваивать мир на ощупь парень привык с детства.

Артём Маглыш, учащийся УО «Минский государственный колледж электроники»:
Я решил, что раз открывается группа, значит нужно пробовать, чтобы реализовать себя. Я заинтересован в IT-специальностях и мне интересно, как работает компьютер.

«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения-1

Вместе с Артемом в группе восемь человек. Каждый со своей историей и проблемами. Преодолевать трудности помогают большие перспективы в будущем.

Артём Евсиевич, учащийся УО «Минский государственный колледж электроники»:
Интересно все! Сложно добираться, потому что я не вижу номера на автобусах и поэтому приходиться пользоваться специальными приложениями.

«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения-4

Для комфорта студентов в здании колледжа адаптировали информационное пространство с использованием шрифта Брайля и тактильных схем. Специально для незрячих ребят создали программу, которая определяет местоположение пользователя, помогает добраться до нужного здания, найти входную дверь и не заблудиться внутри.

«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения-7

Валерий Хасин, руководитель ресурсного центра инклюзивного образования УО «Минский государственный колледж электроники»:
Здесь есть и пандусы, и широкие аудитории специально для таких детей, и специальное оборудование, и тренажерные залы, и залы ЛФК.

«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения-10

«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения-12

Юлия Самусенко, корреспондент:
В лаборатории есть уникальное для Беларуси оборудование: электронные лупы, дисплеи для считывания книг и плейеры для воспроизведения тактильной информации.

«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения-15

Осваивать профессию мечты молодым людям помогает собственное упорство и маститые преподаватели. Среди них уникальный человек Александр Северин – настоящий пример успешной личности. Незрячий мужчина по городу передвигается с тростью, но при этом знает компьютер как свои 5 пальцев и работает программистом. Попутно делится с учениками ценным опытом и не отстает от современной молодежи.

«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения-18

Александр Северин, мастер производственного обучения УО «Минский государственный колледж электроники»:
Хоть мы и пользуемся обычной компьютерной техникой, мы получаем обычную специальность «Оператор ЭВМ шестого разряда», но мы учимся по-другому. Все, что происходит в компьютере, мы либо слышим, либо читаем руками.

«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения-21

После обучения у всех этих амбициозных юношей и девушек появится возможность получить специальность «Техник-программист». Затем они смогут поступить в вуз или пойти трудиться. С последним вариантом сложностей не возникнет: найти рабочее место всем выпускникам поможет колледж.

Валерий Хасин:
Здесь занимается 400 учащихся, не только дети с особенностями, но и обычные дети.

«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения-24

Пожалуй, единственная ложка дегтя в этой истории – коммуникации. Сейчас добираться до колледжа и возвращаться домой будущим операторам ЭВМ помогают родители. Обойтись без их помощи пока непросто. Но преподаватели обещают: в скором времени подростки смогут с задачей справляться самостоятельно. Для этого уже проделана большая работа.

«Здесь есть уникальное оборудование для Беларуси». Как обучают программированию ребят с нарушениями зрения-27

# It-технологии # общество # Фотофакт # Технологии

Другие новости рубрики

Все новости
Как экономят аграрии Могилёвской области: новые силосно-сенажные траншеи возводят из старых стройматериалов
18 сентября 2019 08:29

Как экономят аграрии Могилёвской области: новые силосно-сенажные траншеи возводят из старых стройматериалов

Что нужно знать владельцам электросамокатов и велосипедов, чтобы не оштрафовали
18 сентября 2019 08:09

Что нужно знать владельцам электросамокатов и велосипедов, чтобы не оштрафовали

Покупаем квартиру в Минске: «Оптимальный вариант, который позволит заехать и не делать ремонт, начинается от 50.000»
18 сентября 2019 07:43

Покупаем квартиру в Минске: «Оптимальный вариант, который позволит заехать и не делать ремонт, начинается от 50.000»