Покупаем квартиру в Минске: «Оптимальный вариант, который позволит заехать и не делать ремонт, начинается от 50.000»

В Минске практически не осталось дешёвого жилья. Выгодные предложения можно сосчитать по пальцам. А ведь 3 года назад однокомнатные квартиры уходили с молотка за 54 тысячи. Конец 2016 года и по сей день снится риелторам в кошмарном сне. Другое дело – начало 2013 года – минимальный порог достигал 93 тысяч рублей.

Тесная однушка возле МКАДа. Когда в собственности собачья конура, владелец выжимает всё от продажи недвижимости. Отказывается от риелторов и юристов, не заморачивается с рекламой.

Так появляются объявления на столбах и возле подъездов «Продам без посредников». А ведь это, уверяют эксперты, всё равно, что покупать кота в мешке.

Андрей Чернышев, аналитик рынка недвижимости:

Сделка может быть признана недействительной. В этом случае покупатель теряет как квартиру, так и деньги. А собственник, если он уже пропал с горизонта, остаётся при своих деньгах.

Дешёвое жильё в столице найти трудно, но вполне реально. На сайтах агентств по недвижимости встречаются однушки с небольшой кухней и совмещённым санузлом. Полы в таких апартаментах зачастую скрипят на весь дом, а мебель похожа на рухлядь.

Заселиться в такую квартиру сразу, скорее всего не удастся. Даже косметический ремонт опустошит кошелёк ещё на 800 рублей. Современное дизайнерское решение с заменой окон и полов обойдётся и вовсе в 400 рублей за квадратный метр. Спрос на недвижимость в столице не падает несколько лет. Например, Светлана Буко присматривает жильё для дочки. Скоро она закончит университет, хвастается мама и добавляет, – современная молодёжь уже в 20 лет хочет жить отдельно. Светлана Буко:

Мне бы хотелось, чтобы она территориально была ближе к центру, где-нибудь возле метро. Может быть, и первичный рынок рассмотрим. Хотелось бы уложиться до 50.000.

Но не все гонятся за столичными квадратными метрами. Дания Рузыева:

Сначала мы думали купить квартиру в Минске, но когда начали анализировать цены, то поняли, что в Минске очень дорогие квартиры. Мы уже думаем про города-спутники.

Эксперты говорят, что в стране созданы все условия для развития рынка недвижимости. Доходы растут, кредиты дешевеют, ставка рефинансирования достигла исторического минимума. А через два года в Беларуси и вовсе может появиться ипотека. Андрей Чернышев:

Оптимальный вариант, который позволит новому собственнику заехать и не делать ремонт в однокомнатных квартирах, начинается от 50.000. Это может быть улица Ангарская, Герасименко, это Тракторный завод. Если мы говорим, чтобы ещё и дом был, хотя бы, панельным, 70-80-ых годов постройки.