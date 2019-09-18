Прямой эфир

Как экономят аграрии Могилёвской области: новые силосно-сенажные траншеи возводят из старых стройматериалов

18 сентября 2019 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вторую жизнь стройматериалам дают аграрии Могилевской области. Заготовка кормов в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как экономят аграрии Могилёвской области: новые силосно-сенажные траншеи возводят из старых стройматериалов-1

Но важно не только убрать, но еще и сохранить, при этом не теряя качества. Новые силосно-сенажные траншеи в области начали возводить из старых стройматериалов. Сооружение хранилищ таким способом в разы удешевляет их себестоимость. В Быховском районе уже построили 12 новых траншей. В них планируют заложить 24 тысячи тонн кормов.

Как экономят аграрии Могилёвской области: новые силосно-сенажные траншеи возводят из старых стройматериалов-4

Сергей Кравцов, директор ОАО «Новобыховское»:
Эти деньги мы не потратили. Эти деньги мы сэкономили, чтобы заложить качественные корма. Материал хороший, крепкий. Это и есть удешевление.

Как экономят аграрии Могилёвской области: новые силосно-сенажные траншеи возводят из старых стройматериалов-7

Сергей Красиков, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Быховского района:
Чтобы корм ложился в траншеи качественно, без потерь. Качественный корм – это залог надоев и продукции, выращиваемой в животноводстве.

Экономически выгодного строительство подручными средствами, нежели покупка новых материалов, что затратно для хозяйства.

Всего в области планируется построить 82 силосно-сенажные траншеи. Ввод в эксплуатацию новых хранилищ позволит заготовить свыше 150 тысяч тонн травянистых кормов.

Как экономят аграрии Могилёвской области: новые силосно-сенажные траншеи возводят из старых стройматериалов-10

# Сельское хозяйство # общество # Сергей Кравцов # Сергей Красиков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что нужно знать владельцам электросамокатов и велосипедов, чтобы не оштрафовали
18 сентября 2019 08:09

Что нужно знать владельцам электросамокатов и велосипедов, чтобы не оштрафовали

Покупаем квартиру в Минске: «Оптимальный вариант, который позволит заехать и не делать ремонт, начинается от 50.000»
18 сентября 2019 07:43

Покупаем квартиру в Минске: «Оптимальный вариант, который позволит заехать и не делать ремонт, начинается от 50.000»

Прошлое города в миниатюре: 200-метровое граффити нарисовали на дороге в Гродно
18 сентября 2019 07:30

Прошлое города в миниатюре: 200-метровое граффити нарисовали на дороге в Гродно