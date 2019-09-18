Что нужно знать владельцам электросамокатов и велосипедов, чтобы не оштрафовали

За последний год количество колесной техники в пешеходных зонах столицы увеличилось в разы. Большую часть тротуара нередко занимают велосипедисты и лихачи на самокатах.
За последний год количество колесной техники в пешеходных зонах столицы увеличилось в разы. Большую часть тротуара нередко занимают велосипедисты и лихачи на самокатах.
Что говорить, поклонников электротранспорта можно увидеть даже на проезжей части.
Но к какому виду транспорта причислить эти средства персональной мобильности. Открыть для всех велодорожки? Заставить сдавать на права? Или признать новомодные устройства спортивным инвентарем?
В проекте новых правил дорожного движения, который уже прошел общественное обсуждение, человек на самокате в глазах инспектора приравнивается к пешеходу, а значит, на дороге ему делать нечего.
Александр Костюкевич, юрист:
Электросамокаты не подлежат государственной регистрации в ГАИ, никакой категории для управления электросамокатом не требуется, относительно страхования – не требуется.
При наличии велосипедной дорожки необходимо передвигаться только по ней со скоростью не более 25 километров в час. Если специальной разметки нет, разрешено ехать по тротуару или обочине, но и в этом случае маневры не должны мешать пешеходам. Кстати, наказание за управление двухколесным транспортом в нетрезвом виде, мягко говоря, нешуточное.
Александр Костюкевич:
Уже были случаи, когда налагался штраф 50 базовых величин и лишался права управления на срок три года.
Правки в ПДД коснутся и велосипедистов. Любителям покрутить педали уже не нужно будет спешиваться на пешеходном переходе, правда, только на регулируемом.
Александр Костюкевич:
Административная ответственность в виде штрафа от одной базовой до трех базовых величин, если просто идет нарушение правил дорожного движения.
Между тем, в других странах Европы с теми же гироскутерами, моноколесами и электросамокатами уже хлебнули проблем. В Германии, например, транспортные средства с двигателем, способные разгоняться выше шести километров в час, нуждаются в официальном допуске. За игнорирование закона придется выложить 70 евро. В Испании ни документов, ни прав не нужно, но водителей проверяют на содержание в крови алкоголя. А во Франции передвигаться на электротранспорте можно только на закрытых территориях.