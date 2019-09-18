Что нужно знать владельцам электросамокатов и велосипедов, чтобы не оштрафовали

За последний год количество колесной техники в пешеходных зонах столицы увеличилось в разы. Большую часть тротуара нередко занимают велосипедисты и лихачи на самокатах.

Что говорить, поклонников электротранспорта можно увидеть даже на проезжей части.

Но к какому виду транспорта причислить эти средства персональной мобильности. Открыть для всех велодорожки? Заставить сдавать на права? Или признать новомодные устройства спортивным инвентарем?

В проекте новых правил дорожного движения, который уже прошел общественное обсуждение, человек на самокате в глазах инспектора приравнивается к пешеходу, а значит, на дороге ему делать нечего. Александр Костюкевич, юрист:

Электросамокаты не подлежат государственной регистрации в ГАИ, никакой категории для управления электросамокатом не требуется, относительно страхования – не требуется.

При наличии велосипедной дорожки необходимо передвигаться только по ней со скоростью не более 25 километров в час. Если специальной разметки нет, разрешено ехать по тротуару или обочине, но и в этом случае маневры не должны мешать пешеходам. Кстати, наказание за управление двухколесным транспортом в нетрезвом виде, мягко говоря, нешуточное. Александр Костюкевич:

Уже были случаи, когда налагался штраф 50 базовых величин и лишался права управления на срок три года.

Правки в ПДД коснутся и велосипедистов. Любителям покрутить педали уже не нужно будет спешиваться на пешеходном переходе, правда, только на регулируемом. Александр Костюкевич:

Административная ответственность в виде штрафа от одной базовой до трех базовых величин, если просто идет нарушение правил дорожного движения.