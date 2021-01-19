Здесь дают максимальную поддержку для развития спорта. Лучшим спортсменам и тренерам Гродненской области вручили награды

Новости Беларуси. Награды за высокие достижения на международной арене в 2020 году вручили ведущим спортсменам и тренерам Гродненской области. В их копилку поощрения не только от местной власти, но и от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке лучших – 25 человек. Это обладатели медалей различного достоинства на Кубках мира, чемпионатах и первенствах Европы. Представители Принеманья особенно отличились в единоборствах: в греко-римской и вольной борьбе в прошлом году сразу было несколько наград. Высокие результаты показали также в хоккее на траве, академической гребле и волейболе. И это несмотря на то, что 2020 год по-настоящему проверял спортсменов на прочность. И только действительно сильные духом смогли выдержать этот экзамен достойно. Сейчас для атлетов главная задача – завоевать лицензии на Олимпийские игры в Токио.

Александр Гуштын, серебряный призер индивидуального Кубка мира по вольной борьбе:

Здесь, можно сказать, одни из лучших спортсменов разных уровней. И для меня это престижно – находиться здесь. Гродненская область – одна из самых таких областей, которая дает максимальную поддержку для развития спорта, и спортсменам дают поддержку материальную.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Не стоит забывать, что 2021 год – это знаковый год. Мы в преддверии основных, наверное, стартов последних уже не четырех, а пяти лет – это Олимпийские игры в Токио. И здесь повод тоже выяснить, какие, может быть, есть проблемы в подготовке, сказать теплые слова напутствия, сказать, что мы верим в наших спортсменов.