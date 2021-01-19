С утра в храмах службы, люди идут за водой. Православные верующие отмечают Крещение Господне

С самого утра в храмах проходят торжественные службы, а люди продолжают идти за крещенской водой. Считается, что она в эти святые дни приобретает особые целебные свойства. Ее хранят до следующего года и используют для оздоровления.

По преданию, в этот день Иисус Христос крестился в Иордане. Троекратное погружение в ледяную воду у нас стало народной традицией. Правда, в этом году для окунания в купель потребуется не только закалка, но и настоящая сила духа. В Беларусь пришли суровые крещенские морозы.