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С утра в храмах службы, люди идут за водой. Православные верующие отмечают Крещение Господне

19 января 2021 06:39
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Новости Беларуси. 19 января у всех православных большой праздник. Христианский мир отмечает Крещение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С утра в храмах службы, люди идут за водой. Православные верующие отмечают Крещение Господне-1

С самого утра в храмах проходят торжественные службы, а люди продолжают идти за крещенской водой. Считается, что она в эти святые дни приобретает особые целебные свойства. Ее хранят до следующего года и используют для оздоровления.

По преданию, в этот день Иисус Христос крестился в Иордане. Троекратное погружение в ледяную воду у нас стало народной традицией. Правда, в этом году для окунания в купель потребуется не только закалка, но и настоящая сила духа. В Беларусь пришли суровые крещенские морозы.

С утра в храмах службы, люди идут за водой. Православные верующие отмечают Крещение Господне-4

Потому, даже если вы в своем здоровье уверены, старайтесь соблюсти все меры во избежание переохлаждений. Об этом напоминают и медики. Ведь обряд этот сугубо добровольный, а для душевного преображения необходима вера.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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