Морозы в Беларуси спадут уже к 21 января. Что прогнозируют синоптики? 

Новости Беларуси. Накануне синоптики предупредили белорусов об еще большем усилении морозов. Уже этой ночью минимальная температура воздуха составит -25… -27°С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим на 19 января объявлен желтый уровень опасности. Впрочем, специалисты обнадеживают, что такая погода сохранится недолго. Морозы спадут уже к четвергу, 21 января, а в пятницу и вовсе будет оттепель.