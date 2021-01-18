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«Как только рабочий день закончился, сразу сюда». Что рассказывают люди, которые решили окунуться в прорубь на Крещение

18 января 2021 19:50
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Новости Беларуси. 18 января у верующих Навечерие, или Крещенский сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка к встрече одного из главных христианских праздников – Крещению.

«Как только рабочий день закончился, сразу сюда». Что рассказывают люди, которые решили окунуться в прорубь на Крещение -1

Это первый постный день после Рождества. Сегодня верующие едят только сочиво – кашу из злаков. В этот день во всех православных храмах проводят чин освящения воды. Считается, что она обладает особой силой. Святую воду принято пить, окроплять ею себя и свои дома. Крещенскую воду в столице можно будет набрать в сорока храмах.

К слову, по всей стране будет обустроено около ста купелей. Все они в зоне действия спасательных станций.

В Минске – на Комсомольском озере, а также на водохранилищах Дрозды и Цнянском. Предусмотрены пункты обогрева и палатки для переодевания.

«Как только рабочий день закончился, сразу сюда». Что рассказывают люди, которые решили окунуться в прорубь на Крещение -4

Всё большее распространение получает народная традиция окунаться в прорубь. Несмотря на расхожие мнения обывателей, церковь настаивает: купание на Богоявление не является религиозным обычаем. К таким водным процедурам, конечно, нужно готовиться заранее: холодный душ, закаливание. А к своему здоровью подходить трезво. И если вы не уверены в своих силах, лучше отказаться. 

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах

«Как только рабочий день закончился, сразу сюда». Что рассказывают люди, которые решили окунуться в прорубь на Крещение -7

Попробуйте, выходите новым человеком. Поэтому у меня уже это традиция.

«Как только рабочий день закончился, сразу сюда». Что рассказывают люди, которые решили окунуться в прорубь на Крещение -10

Как только рабочий день закончился, сразу сюда.

«Как только рабочий день закончился, сразу сюда». Что рассказывают люди, которые решили окунуться в прорубь на Крещение -13

Думаю я всегда только о позитивном, обязательно перед этим я захожу в церковь. Настроение супер, вода очень классная.

К купели приходят в одиночку, компаниями и целыми семьями. Ныряют в -21 градус. Мороз только добавляет жару. После омовения можно погреться в бане, выпить горячего чаю или отведать каши. За безопасностью следят бригады медиков, милиции и спасателей.

«Как только рабочий день закончился, сразу сюда». Что рассказывают люди, которые решили окунуться в прорубь на Крещение -16

Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасения на водах:
Люди посещают места в районе спасательных станций и постов, где проходит обряд крещения. Самое главное, что здесь, на этой спасательной станции, из года в год мы стараемся создать наиболее благоприятные условия. Самое главное – это, конечно, безопасность при проведении таких мероприятий. А в этом году нам повезло, что температура достигает практически 25 градусов мороза, поэтому это на самом деле Крещение Господне.

«Как только рабочий день закончился, сразу сюда». Что рассказывают люди, которые решили окунуться в прорубь на Крещение -19

Перед погружением следует подготовиться духовно. Накануне посетить богослужение, а в день праздника – литургию. Но крещенское омовение не должно проходить как соревнование, такую встряску далеко не всем рекомендуют врачи.

# Церковные праздники # общество # Анвар Игамбердиев # Фотофакт

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