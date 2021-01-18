«Как только рабочий день закончился, сразу сюда». Что рассказывают люди, которые решили окунуться в прорубь на Крещение

Новости Беларуси. 18 января у верующих Навечерие, или Крещенский сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка к встрече одного из главных христианских праздников – Крещению.

Это первый постный день после Рождества. Сегодня верующие едят только сочиво – кашу из злаков. В этот день во всех православных храмах проводят чин освящения воды. Считается, что она обладает особой силой. Святую воду принято пить, окроплять ею себя и свои дома. Крещенскую воду в столице можно будет набрать в сорока храмах. К слову, по всей стране будет обустроено около ста купелей. Все они в зоне действия спасательных станций. В Минске – на Комсомольском озере, а также на водохранилищах Дрозды и Цнянском. Предусмотрены пункты обогрева и палатки для переодевания.

Всё большее распространение получает народная традиция окунаться в прорубь. Несмотря на расхожие мнения обывателей, церковь настаивает: купание на Богоявление не является религиозным обычаем. К таким водным процедурам, конечно, нужно готовиться заранее: холодный душ, закаливание. А к своему здоровью подходить трезво. И если вы не уверены в своих силах, лучше отказаться. «Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах

Попробуйте, выходите новым человеком. Поэтому у меня уже это традиция.

Как только рабочий день закончился, сразу сюда.

Думаю я всегда только о позитивном, обязательно перед этим я захожу в церковь. Настроение супер, вода очень классная. К купели приходят в одиночку, компаниями и целыми семьями. Ныряют в -21 градус. Мороз только добавляет жару. После омовения можно погреться в бане, выпить горячего чаю или отведать каши. За безопасностью следят бригады медиков, милиции и спасателей.

Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасения на водах:

Люди посещают места в районе спасательных станций и постов, где проходит обряд крещения. Самое главное, что здесь, на этой спасательной станции, из года в год мы стараемся создать наиболее благоприятные условия. Самое главное – это, конечно, безопасность при проведении таких мероприятий. А в этом году нам повезло, что температура достигает практически 25 градусов мороза, поэтому это на самом деле Крещение Господне.