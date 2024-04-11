Здесь была совершена одна из первых массовых расправ над евреями – карательная операция под Слуцком

Осенью 1941 года Слуцк стал одним из первых городов Беларуси, где фашистские оккупационные власти учинили массовую расправу над евреями. В комнаты деревянных бараков загоняли по 6-7 семей. Взрослые ежедневно были на тяжелых работах. Людей морили голодом. Но самые страшные события произошли 27-28 октября 1941-го. Тогда были зверски убиты свыше 10 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Детей, пожилых граждан, женщин – никого не щадили. Материал Екатерины Ковальчук.

После оккупации Слуцка фашисты создали гетто для евреев на территории 10-го военного городка. Оно делилось на два блока: первый заселяли стариками, детьми и больными, второй – теми, кто мог выполнять физическую работу. Все жители были измучены голодом и трудом. Многие не выдерживали издевательств, накладывали на себя руки. Осенью 41-го было принято решение провести карательную операцию.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

В начале октября 1941 года в гетто было подогнано несколько грузовиков. В них усадили свыше 500 человек. В основном, это люди пожилого возраста. Полицейские объясняли, что их повезут за город убирать картофель, а ценности нужно сдать на хранение. Так, с этих «сельхозработ» назад уже никто не вернулся. Людей расстреляли в урочище Гореваха.