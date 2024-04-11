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Здесь была совершена одна из первых массовых расправ над евреями – карательная операция под Слуцком

11 апреля 2024 17:47
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Осенью 1941 года Слуцк стал одним из первых городов Беларуси, где фашистские оккупационные власти учинили массовую расправу над евреями. В комнаты деревянных бараков загоняли по 6-7 семей. Взрослые ежедневно были на тяжелых работах. Людей морили голодом. Но самые страшные события произошли 27-28 октября 1941-го. Тогда были зверски убиты свыше 10 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Детей, пожилых граждан, женщин – никого не щадили.

Материал Екатерины Ковальчук.

Здесь была совершена одна из первых массовых расправ над евреями – карательная операция под Слуцком-1

После оккупации Слуцка фашисты создали гетто для евреев на территории 10-го военного городка. Оно делилось на два блока: первый заселяли стариками, детьми и больными, второй – теми, кто мог выполнять физическую работу. Все жители были измучены голодом и трудом. Многие не выдерживали издевательств, накладывали на себя руки. Осенью 41-го было принято решение провести карательную операцию.

Здесь была совершена одна из первых массовых расправ над евреями – карательная операция под Слуцком-3

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
В начале октября 1941 года в гетто было подогнано несколько грузовиков. В них усадили свыше 500 человек. В основном, это люди пожилого возраста. Полицейские объясняли, что их повезут за город убирать картофель, а ценности нужно сдать на хранение. Так, с этих «сельхозработ» назад уже никто не вернулся. Людей расстреляли в урочище Гореваха.

Здесь была совершена одна из первых массовых расправ над евреями – карательная операция под Слуцком-5

Убитых людей сбрасывали во рвы, которые заранее подготавливали советские военнопленные. В урочище Гореваха погибли 8 тысяч человек.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # Екатерина Ковальчук

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