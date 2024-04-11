Сотрудница Калинковичского лесхоза: мы трудимся для детей и внуков, потому что результат – спустя 80 лет

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Ольга Алисейко, заместитель директора по идеологической работе Калинковичского лесхоза:

Важно понимать, что, посещая леса, нужно вести себя очень аккуратно. То, что посадили, главное – сберечь и оставить в наследство потомкам. Мы трудимся для вас и ваших детей и внуков, потому что результат нашего труда – это спустя 80 лет.

Ольга Алисейко:

В 1995 году поступила в Белорусский государственный технологический университет по специальности «Инженер лесного хозяйства». И уже по распределению пришла на работу в Калинковичский лесхоз в апреле 2000 года. В 2014 году я стала заместителем руководителя организации по идеологической работе.

Ольга Алисейко:

В основном это проведение информационной идеологической работы в коллективе, но это подразумевает очень много направлений. Это и работа с молодежью, и работа с ветеранами, и информирование коллектива, и различные мероприятия.