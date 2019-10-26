Прямой эфир

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

26 октября 2019 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Резные карнизы и ставни. Нарядный флигель в Лошицкой усадьбе появился в 1895 году благодаря Евстафию Любанскому. Предприимчивый владелец перестроил имение в стиле модерн, возвел винокурню и мельницы.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-1

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-3

Разбил сад на французский манер, наполнил парк абрикосовым ароматом и построил велодорожки!

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-6

Лошица стала центром притяжения для тогдашней элиты... В деревянном же флигеле прописались повара, ткачи и бондари – все те, кто отвечал за комфорт хозяев. Показываем, как был устроен их быт, в программе «Минск и минчане».

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-9

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-11

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-13

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-15

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник музея истории г. Минска:
Наблюдательная башня на тот случай, когда могут происходить пожары угодий.

Легенды Лошицкой усадьбы: «Если она приближается к вам, значит, ваша любовь искренняя и стоит как можно быстрее пожениться»

Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея истории г. Минска:
В этой части здания находилась кухня и где-то, очевидно, был склад для продуктов питания и напитков в подвале, в цоколе.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-18

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-20

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-22

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-24

Лидия Маркович:
По легенде, печка была вынесена специально в пристройку, во флигель, чтобы запахи приготовления еды не распространялись по дому.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-27

Василий Сидорович:
Второй этаж занимал, по некоторым данным, управляющий. Такой мэр Лошицкой усадьбы, который управлял всеми процессами здесь.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-30

Чтобы не нарушать покой усадебного дома, на втором этаже установили бильярд. Лестница из корабельной сосны и клинкерный кирпич также родом из 19 века. Удивляют и крошечные дверные проемы. До реставрации они были всего полтора метра, а потом выросли на 20 см. По одной версии, это делалось для того, чтобы сохранить тепло в доме. По другой – прислуга, ступая на господскую половину, обязана была поклониться!

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-33

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-35

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник музея истории г. Минска:
Следующие преобразования, когда в 20-е годы здесь располагается Институт растениеводства и новых культур, инициированный Вавиловым. Он сам здесь бывал. На его базе создается Институт плодоводства и овощеводства, и закладывается тот яблоневый сад на несколько гектар.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-38

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-40

Тогда во флигеле прописалась администрация. А после войны квартировались рабочие совхоза «Лошица-1», местного камвольного комбината и других столичных предприятий. Шикарные апартаменты превратились в коммуналку. В одной комнате ютилось по 10 человек!

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-43

Василий Сидорович:
Кожейки, Кузьмицкие, Рейты – они до сих пор к нам захаживают, приносят интересные местные материалы, фотографии. Рассказывают, кто был их соседями. В прошлом году к нам в музей приходили родственники одного из крайних управляющих Лошицкой усадьбы Юлиана Фабиановича. И вот сейчас мы с ним работаем над созданием облика исторического этого человека.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-46

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-48

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-50

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице-52

Прочувствовать прежнюю атмосферу сегодня можно в музее флигеля. Патефоны, утюги со Львом Толстым, самовары, швейные машины. Все то, из чего состоял усадебный быт хозяев и слуг. К слову, подвалы хозпостройки облюбовали киношники. И сейчас еще живет здесь эхо фильма «Алхимик». Кто знает, какими фактами пополнится история необычного строения. В любом случае, пока тепло, отправляйтесь в Лошицкий парк. Впечатления гарантированы! Причем это не будет стоить вам ни копейки!

# Достопримечательности Минска # общество # Лидия Маркович # Василий Сидорович

Другие новости рубрики

Все новости
Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска
26 октября 2019 17:48

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Где в Минске построят новые детские сады?
26 октября 2019 17:35

Где в Минске построят новые детские сады?

Из Вильнюса во Львов через Беларусь. Анонс программы «Неделя»
26 октября 2019 17:19

Из Вильнюса во Львов через Беларусь. Анонс программы «Неделя»