Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Резные карнизы и ставни. Нарядный флигель в Лошицкой усадьбе появился в 1895 году благодаря Евстафию Любанскому. Предприимчивый владелец перестроил имение в стиле модерн, возвел винокурню и мельницы.

Разбил сад на французский манер, наполнил парк абрикосовым ароматом и построил велодорожки!

Лошица стала центром притяжения для тогдашней элиты... В деревянном же флигеле прописались повара, ткачи и бондари – все те, кто отвечал за комфорт хозяев. Показываем, как был устроен их быт, в программе «Минск и минчане».

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник музея истории г. Минска:

Наблюдательная башня на тот случай, когда могут происходить пожары угодий. Легенды Лошицкой усадьбы: «Если она приближается к вам, значит, ваша любовь искренняя и стоит как можно быстрее пожениться» Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея истории г. Минска:

В этой части здания находилась кухня и где-то, очевидно, был склад для продуктов питания и напитков в подвале, в цоколе.

Лидия Маркович:

По легенде, печка была вынесена специально в пристройку, во флигель, чтобы запахи приготовления еды не распространялись по дому.

Василий Сидорович:

Второй этаж занимал, по некоторым данным, управляющий. Такой мэр Лошицкой усадьбы, который управлял всеми процессами здесь.

Чтобы не нарушать покой усадебного дома, на втором этаже установили бильярд. Лестница из корабельной сосны и клинкерный кирпич также родом из 19 века. Удивляют и крошечные дверные проемы. До реставрации они были всего полтора метра, а потом выросли на 20 см. По одной версии, это делалось для того, чтобы сохранить тепло в доме. По другой – прислуга, ступая на господскую половину, обязана была поклониться!

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник музея истории г. Минска:

Следующие преобразования, когда в 20-е годы здесь располагается Институт растениеводства и новых культур, инициированный Вавиловым. Он сам здесь бывал. На его базе создается Институт плодоводства и овощеводства, и закладывается тот яблоневый сад на несколько гектар.

Тогда во флигеле прописалась администрация. А после войны квартировались рабочие совхоза «Лошица-1», местного камвольного комбината и других столичных предприятий. Шикарные апартаменты превратились в коммуналку. В одной комнате ютилось по 10 человек!

Василий Сидорович:

Кожейки, Кузьмицкие, Рейты – они до сих пор к нам захаживают, приносят интересные местные материалы, фотографии. Рассказывают, кто был их соседями. В прошлом году к нам в музей приходили родственники одного из крайних управляющих Лошицкой усадьбы Юлиана Фабиановича. И вот сейчас мы с ним работаем над созданием облика исторического этого человека.