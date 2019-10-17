Легенды Лошицкой усадьбы: «Если она приближается к вам, значит, ваша любовь искренняя и стоит как можно быстрее пожениться»

О легендах и призраках Лошицкой усадьбы – в программе «Минск и минчане» . Предыстория знаменитой легенды о «даме в белом» уходит своими корнями в те времена, когда виновницы городской молвы еще не было вовсе.

Всё закрутилось вокруг незамысловатого имения, которое позже окрестили Лошицкой усадьбой. Этот уникальный для Беларуси памятник архитектуры сохранился с 16-го века. В разные времена им владели такие знаменитые люди, как князья Толочинские, Тышкевичи и Друцкие-Горские.

В 1884 году имение выкупит Евстафий Любанский, крупный заводовладелец, с которого и начнётся легендарное преображение не только жилой постройки, но и всего парка. Свою ауру создаст красивая, но трагичная история любви.

Алексей Красников, научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:

Пани Ядвига была большой любительницей моды. По нашим данным, такой комплект мог располагаться и в ее коллекции. «Не видели несколько лет». Легендарный призрак Лошицкого парка пропал? Будучи неприлично богатым, состоявшимся в жизни мужчиной, Евстафий Любанский встречает на жизненном пути свои горе и радость – молодую красавицу Ядвигу Кеневич. Беззаботная двадцатилетняя девушка принимается крутить с Любанским интрижку. У ветреной особы свои условия: если возлюбленный превратит Лошицкую усадьбу в центр светской жизни, а вокруг высадит деревья разных видов – так тому и быть, пойдёт с ним под венец.

Алексей Красников:

И, конечно же, для центра светской губернской жизни необходим был бальный зал. И он сооружен тут, тут часто проходили балы, в которых Ядвига тоже принимала участие. До 50 персон: зал, конечно, небольшой. Однако была пристроена веранда. Поэтому гостям было тут вполне комфортно.

Буквально потеряв голову от чувств, Любанский отправляется достраивать неприметную усадьбу, попутно засаживая окрестности диковинными для белорусских реалий деревьями. В обновлённом имении каждая комната была выполнена в разных стилях.

Алексей Красников:

Ванная комната достаточно необычна. Она восходит к римским мотивам. И вообще, само расположение ванной комнаты после бального зала – это очень необычно. Евстафий Иванович, помимо того, что хотел Лошицу сделать центром городской жизни, он позиционировал себя также как новатор. Сюда приезжали родственники. К пани Ядвиге редко приезжали родственники – у них были некоторые конфликты после женитьбы.

Рассказывали, что больше всего заводовладелец любил свой кабинет.

В нём он мог сидеть часами, занимаясь визированием важных бумаг. Отдельной исторической ценностью стала кафельная печь в кабинете, которая впоследствии притягивала взгляды десятков оценщиков.

Алексей Красников:

Мы с вами находимся в кабинете Евстафия Ивановича. Он был очень занятой, достаточно уважаемый человек в Российской Империи. У него было право на строительство мануфактур. Также он некоторое время возглавлял Минский Совет депутатов и вошел в первый созыв Госдумы. Ну а настоящим украшением данного зала является камин. Каминных печей таких в мире осталось всего 4 экземпляра: одна в Самаре, одна в Берлине, одна в Вильнюсе и одна у нас, в Лошице. Изразцы выполнены по проекту немецкого художника. И сам камин сам имеет такую немецкую фактуру. Картина за основу была взята – Антон Фуггер – это известный немецкий банкир сжигает деловые облигации Карла V.

Разобравшись с благоустройством дома, Любанский решает окончательно покорить сердце Ядвиги и разбить парк по французскому образцу: для каждого вида растений отводилась своя полянка. Переместившись в настоящее, можно своими глазами увидеть различную экзотику, нехарактерную для наших земель. Лиственница, сосна – горная и крымская, различные виды пихты – сибирская и европейская, американская берёза, серебристый клен и маньчжурский орех были лично привезены Евстафием для любимой из разных уголков мира.

Алексей Красников:

Евстафий очень сильно полюбил Ядвигу. Он ее сильно баловал: постоянно из каких-то поездок привозил ей сувениры, подарки, давал ей много для ее хобби. Поэтому у них была очень счастливая семья. Они жили вместе целых 15 лет.

Долгое время усадьба Любанских, как и обещалось Ядвиге, была центром культурной жизни Минска с помпезными вечерами и приглашенной творческой элитой, счастье омрачало лишь одно: отсутствие детей. Как молодожены ни пытались, стать родителями им было не суждено.

Алексей Красников:

Почему детей не было? Есть две версии. Пани Ядвига – у нее было заболевание, эпилепсия, и поэтому она не могла иметь детей из-за медицинских противопоказаний.

Во время очередного светского приёма Ядвига вспомнит все былые недомолвки с супругом, и, выйдя погулять, не вернется. Наутро следующего дня хозяйку усадьбы нашли мёртвой. Алексей Красников:

По одной из версий, она поплыла на лодке, лодка перевернулась. И она не умела плавать – так и погибла. По другой версии, это был суицид. Она, выплыв на лодке, из-за неотвеченного письма любовной переписки с Яном Каролем Чапским, по одной из версий, она выпрыгнула из лодки, не умела плавать.

Алексей Красников:

Среди местного населения ходило мнение, что пани Ядвига была достаточно ветреная женщина, ей приписывалось множество романов с известными людьми Минска. Например, с Яном Каролем Чапским. Правдоподобные – это Мусин-Пушкин. Это был губернатор Минска. И вот по одной из легенд, она очень сильно расстроилась, когда его перевели в другой губернский город, и покончила жизнь самоубийством. По другой версии, когда муж застал ее в объятиях Яна Кароля Чапского, она не смогла стерпеть стыда и покончила жизнь самоубийством.

Алексей Красников:

Что касается легенды «слепого окна»: по легенде окно располагалось на месте акварелей, которые сейчас вы можете здесь наблюдать. Дело в том, что пани Ядвига выходила на свои ночные свидания через это окно.

Недалеко от места гибели возлюбленной Евстафий, в память о горестной утрате, посадит маньчжурские абрикосы, которые и станут укрытием для призрака Ядвиги Любанской.

Алексей Красников:

Если молодая, может, даже немолодая пара идет вместе, если она приближается к вам, значит, ваша любовь искренняя и вам стоит как можно быстрее пожениться.

Именно на этом месте пани Ядвига любила прогуливаться. Именно в этой реке она и погибла. Мы, сотрудники нашего музея, и посетители нашего парка надеемся, что эта традиция с появлением самого доброго призрака на территории Беларуси сохранится, и мы сможем наблюдать «Белую Пани» еще множество раз.

С тех пор знаменитая усадьба стала пустовать, а шумные приёмы сменились гробовой тишиной и вековым слоем пыли. Не выдержав давления пустых стен и язвительных обсуждений местного бомонда, в 1912 году Евстафий уедет на Кавказ, где скоропостижно скончается от сердечных ран.