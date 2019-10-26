Где в Минске построят новые детские сады?

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района г. Минска:

В текущем году начато строительство детского сада в микрорайоне Лебяжий. Начато проектирование средней школы там же. В микрорайоне Новинки, Северный также начато проектирование детского сада. Часть детских садов становится на капитальный ремонт.