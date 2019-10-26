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Где в Минске построят новые детские сады?

26 октября 2019 17:35
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В студии программы «Большой город» глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша.

Где в Минске построят новые детские сады?-1

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района г. Минска:
В текущем году начато строительство детского сада в микрорайоне Лебяжий. Начато проектирование средней школы там же. В микрорайоне Новинки, Северный также начато проектирование детского сада. Часть детских садов становится на капитальный ремонт.

# Районы Минска # общество # Дмитрий Петруша

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