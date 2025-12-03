Здание Апелляционного экономического суда открыли в Минске

В Минске открыли здание Апелляционного экономического суда. Это знаменует завершающий этап судебной реформы в Беларуси. Таким образом в экономическом правосудии создается полноценная трехзвенная система судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реформа длилась не один год. Ее идейным вдохновителем выступил Президент. Качество судопроизводства – одно из требований главы государства. Инфраструктура, созданная в обновленном здании, этому будет способствовать.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси: В этом суде созданы все возможности, чтобы в режиме онлайн вести судебные процессы и рассматривать уже без явки сторон. Он адаптирован в нашу общую информационную систему автоматическую. Из этого здания можно наблюдать любой процесс в каждом областном экономическом суде.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Глава государства определил, несмотря на то, что это здание находится в состоянии, требующем больших усилий, мы должны на этом месте поднять такое здание красивое, которое бы и улучшило архитектуру города, и создало уют и комфорт для работы судей.

Здание 1936 года постройки реконструировано с сохранением исторического облика. Три этажа отведены под Апелляционный экономический суд. Они разделены на удобные зоны для посетителей и сотрудников. Инфраструктура включает восемь современных залов судебных заседаний с системами аудио- и видеозаписи.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

В экономике все непросто. Эта инстанция судебная поможет в том числе и нам решать целый ряд проблем, которые сегодня существуют в экономике. Делать это быстро и качественно.

Апелляционный экономический суд в статусе процессуального органа начнет работу с 1 января 2026 года, то есть с даты вступления в силу Кодекса гражданского судопроизводства.