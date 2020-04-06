«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»
Новости Беларуси. Великой Победе посвящается. Кем в годы войны для гродненского подполья стал Николай Волков и почему первых сопротивленцев в городе называли «группой дяди Коли»? Историю о гродненских ребятах и их важной миссии памяти, которую они теперь будут исполнять в новом школьном музее, рассказали в материале Галины Буро.
На связи с нами – Чувашия. В Чебоксарах живут потомки Николая Волкова. 35-я школа в тесном контакте с правнуком Александром. Мы просим вспомнить рассказы его деда, то есть сына того самого подпольщика.
Александр Волков, правнук Николая Волкова (Россия):
Про отца – плохо, что помнит, что зашли здоровые какие-то мужики и били сильно, помнит. Почему-то в детстве он не рассказывал, не распространялся об этом. Все подробности стали известны года 4-5 назад.
Это история и правда собрана школой по крупицам. Ведь в деле подполья главной была конспирация. Символично, что в семье 35-летнего инженера Николая Волкова как раз 22 июня 41-го года намечался переезд в Белосток по работе. Пришлось остаться и создать «группу дяди Коли», которая положила начало антифашистскому подпольному движению в оккупированном Гродно.
Светлана Статкевич, учащаяся СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно:
Примерно так выглядело помещение под полом, где собирались подпольщики. Обычно в ней находилась печатная машинка, радиостанция и керосиновая плитка, где готовили еду.
Группа состояла из 12 человек, но действовали не связанными между собой тройками. Смысл такой: если вдруг будут пытать одних, они не выдадут других.
Подпольщики добывали одежду для переправки в партизанские отряды, доносили до горожан вести с фронта, вели антифашистскую агитацию.
Анастасия Москаль, учащаяся СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно:
Подпольная группа занималась тем, что покупала лекарства для раненых солдат, что было очень рискованно, так как они привлекали к себе внимание. Главным помощником Николая была его жена – Варвара Волкова, которая по профессии была врачом. Именно она больше всех рисковала своей жизнью, выписывая медикаменты в госпитале.
Полгода подпольной работы под самым носом у немцев, но все же нашелся предатель, который привел на явочную квартиру Николая гестаповцев. Группу дяди Коли арестовали.
Галина Буро, корреспондент:
Немцы жестоко пытали подпольщиков, есть свидетельства, что заживо сдирали им кожу. А в начале февраля 1942-го года 6 членов группы, в том числе Николая и его жену, вывезли на форт № 2 Гродненской крепости и расстреляли.
К 75-летию Победы 35-ая школа намерена добиться установки памятника на месте расстрела подпольщиков.
Игорь Потенго, директор СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно:
8 лет назад одной из улиц нашего города было присвоено имя Николая Алексеевича Волкова. Там была установлена памятная доска. Мы продолжили свою работу и в 2016 году нашей школе было присвоено имя героя-подпольщика Волкова. Мы этим очень гордимся.
Двоим детям Николая удалось уцелеть, после войны уехали в Чебоксары. Школа вышла на них через чувашскую диаспору. Так завязалась международная дружба, общие проекты. Теперь о героизме Волкова знают от Немана до Волги, а на стене в музее самая ценная надпись: «Спасибо, что храните память о моем отце».