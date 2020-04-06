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«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли»

06 апреля 2020 20:03
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Новости Беларуси. Великой Победе посвящается. Кем в годы войны для гродненского подполья стал Николай Волков и почему первых сопротивленцев в городе называли «группой дяди Коли»? Историю о гродненских ребятах и их важной миссии памяти, которую они теперь будут исполнять в новом школьном музее, рассказали в материале Галины Буро.   

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -1

На связи с нами – Чувашия. В Чебоксарах живут потомки Николая Волкова. 35-я школа в тесном контакте с правнуком Александром. Мы просим вспомнить рассказы его деда, то есть сына того самого подпольщика.   

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -3

Александр Волков, правнук Николая Волкова (Россия):
Про отца – плохо, что помнит, что зашли здоровые какие-то мужики и били сильно, помнит. Почему-то в детстве он не рассказывал, не распространялся об этом. Все подробности стали известны года 4-5 назад.

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -5

Это история и правда собрана школой по крупицам. Ведь в деле подполья главной была конспирация. Символично, что в семье 35-летнего инженера Николая Волкова как раз 22 июня 41-го года намечался переезд в Белосток по работе. Пришлось остаться и создать «группу дяди Коли», которая положила начало антифашистскому подпольному движению в оккупированном Гродно.     

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -7
«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -8

Светлана Статкевич, учащаяся СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно:
Примерно так выглядело помещение под полом, где собирались подпольщики. Обычно в ней находилась печатная машинка, радиостанция и керосиновая плитка, где готовили еду.

Группа состояла из 12 человек, но действовали не связанными между собой тройками. Смысл такой: если вдруг будут пытать одних, они не выдадут других.

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -10

Подпольщики добывали одежду для переправки в партизанские отряды, доносили до горожан вести с фронта, вели антифашистскую агитацию. 

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -12

Анастасия Москаль, учащаяся СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно: 
Подпольная группа занималась тем, что покупала лекарства для раненых солдат, что было очень рискованно, так как они привлекали к себе внимание. Главным помощником Николая была его жена – Варвара Волкова, которая по профессии была врачом. Именно она больше всех рисковала своей жизнью, выписывая медикаменты в госпитале. 

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -14

Полгода подпольной работы под самым носом у немцев, но все же нашелся предатель, который привел на явочную квартиру Николая гестаповцев. Группу дяди Коли арестовали.   

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -16
«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -17

Галина Буро, корреспондент:
Немцы жестоко пытали подпольщиков, есть свидетельства, что заживо сдирали им кожу. А в начале февраля 1942-го года 6 членов группы, в том числе Николая и его жену, вывезли на форт № 2 Гродненской крепости и расстреляли.

К 75-летию Победы 35-ая школа намерена добиться установки памятника на месте расстрела подпольщиков. 

«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -19
«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -20
«Заживо сдирали им кожу». История героизма гродненской «группы дяди Коли» -21

Игорь Потенго, директор СШ №35 имени Н.А. Волкова Гродно: 
8 лет назад одной из улиц нашего города было присвоено имя Николая Алексеевича Волкова. Там была установлена памятная доска. Мы продолжили свою работу и в 2016 году нашей школе было присвоено имя героя-подпольщика Волкова. Мы этим очень гордимся. 

Двоим детям Николая удалось уцелеть, после войны уехали в Чебоксары. Школа вышла на них через чувашскую диаспору. Так завязалась международная дружба, общие проекты. Теперь о героизме Волкова знают от Немана до Волги, а на стене в музее самая ценная надпись: «Спасибо, что храните память о моем отце». 

# Великая Отечественная война # Галина Буро # Александр Волков

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