Витебск. Многие ли носят маски и какая ситуация в городе?

Новости Беларуси. Активнее носить маски в Витебске стали горожане. Если еще две недели назад на улицах Витебска лицо прикрывал едва ли не один из сотни, теперь – каждый третий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Активнее носить маски в Витебске стали горожане. Если еще две недели назад на улицах Витебска лицо прикрывал едва ли не один из сотни, теперь – каждый третий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все люди сейчас в масках. На всякий случай, думаю, все-таки стоит. Обезопасить окружающих, в первую очередь, себя.
Анастасия Бут, кореспондент:
– А почему вы без маски? Не бережете себя?
– Девушка, я 10 часов отсидел в маске. Только вышел с автобуса, я водитель автобуса, вот вышел, зашел в адвокатуру и сейчас иду домой просто.
Нам, девушкам, приходится выкручиваться. Мы уже вот шьем сами себе маски, чтобы быть в тренде. Чтобы они подходили по стилю одежды, чтобы выйти в магазин и – вот, какая я красивая.
С этого дня суточное производство масок должно возрасти до 85 тысяч штук. К пошиву также подключаются предприятия бытового обслуживания и системы соцзащиты.
Анастасия Бут:
Но не масками едиными. Витебчане все чаще стараются соблюдать режим самоизоляции. Яркий тому пример – пешеходная улица Суворова. Магазины, кафе, рестораны – обычно здесь многолюдно. Сейчас же, как видно за моей спиной, лишь редкие прохожие.