Витебск. Многие ли носят маски и какая ситуация в городе?

Новости Беларуси. Активнее носить маски в Витебске стали горожане. Если еще две недели назад на улицах Витебска лицо прикрывал едва ли не один из сотни, теперь – каждый третий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все люди сейчас в масках. На всякий случай, думаю, все-таки стоит. Обезопасить окружающих, в первую очередь, себя.

Анастасия Бут, кореспондент:

– А почему вы без маски? Не бережете себя?

– Девушка, я 10 часов отсидел в маске. Только вышел с автобуса, я водитель автобуса, вот вышел, зашел в адвокатуру и сейчас иду домой просто.