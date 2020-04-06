Теперь и меховой комбинат шьёт маски. Показываем, как в Витебске переориентировали швейные предприятия

Новости Беларуси. Нарастить объемы производства вдвое – до 85 тысяч штук ежесуточно – такую задачу поставили перед производителями Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит не только обеспечить защитными повязками медперсонал региона, но и сбить спрос на самый популярный товар последнего месяца. Многие швейные предприятия сейчас переориентируют на изготовление новой продукции. Активнее носить маски стали и горожане. Анастасия Бут продолжит.

Новая весенняя коллекция пока подождет. Главный конструктор, а вместе с ней и все инженерно-технические работники этого витебского предприятия, на время переквалифицировались. Светлана Вичева, например, сама села за швейную машинку.





Светлана Вичева, начальник конструкторского бюро швейного предприятия:

Ккаждый из нас умеет делать это все. У каждого из нас есть честь, совесть, и каждый из нас старается выполнять то общее дело, которое сегодня, как говорится, объяло всю страну.

Сейчас здесь вместо верхней одежды шьют медицинские маски. 225 тысяч уже отправили в аптеки и больницы. И если в начале марта в день отшивали 4 тысячи единиц, то к середине апреля поставили цель в 35 тысяч.

Параллельно разработали многоразовые и одноразовые комбинезоны и халаты для медиков.





Андрей Шамшура, директор швейного предприятия:

Сейчас самая главная проблема – это даже не швейные мощности, это катастрофическая нехватка сырья в республике. То есть для выпуска 700 тысяч повязок нужно порядка 100 тысяч метров марли и порядка 270 тысяч метров резинки. Все это сырье отпускается по предоплате и уходит буквально с колес.





Теперь и меховой комбинат шьет марлевые маски. С пятницы. По 3 тысячи штук в день на нужды кожевенно-обувного холдинга. На многих предприятиях позаботились о своих сотрудниках. Обеспечив себя, обещают помощь больницам и аптекам.

Инна Арсёнова, начальник скорняжно-пошивочного цеха мехового комбината:

Для изготовления масок нам пришлось перепрофилировать цех, немножко переставить оборудование, организовать поток изготовления масок. Оборудование задействуем легкого класса, которое ранее мало использовалось при пошиве изделий из меха. Потому что толщина другая, другие особенности изготовления.