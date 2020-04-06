Рассадка, дезинфекция и количество сеансов. Как работают кинотеатры в Минской области и безопасно ли туда ходить?

Однако в сокращенном режиме: сейчас идут только вечерние сеансы. Каждое из учреждений соблюдает меры безопасности: при рассадке в зале увеличивают расстояние между зрителями, а также обрабатывают дверные ручки и другие поверхности антисептиками.