Рассадка, дезинфекция и количество сеансов. Как работают кинотеатры в Минской области и безопасно ли туда ходить?

Новости Беларуси. Все 17 кинотеатров Минской области продолжают работать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Все 17 кинотеатров Минской области продолжают работать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Однако в сокращенном режиме: сейчас идут только вечерние сеансы. Каждое из учреждений соблюдает меры безопасности: при рассадке в зале увеличивают расстояние между зрителями, а также обрабатывают дверные ручки и другие поверхности антисептиками.
Безопасно ли сейчас ходить в кино, смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.