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Рассадка, дезинфекция и количество сеансов. Как работают кинотеатры в Минской области и безопасно ли туда ходить?

06 апреля 2020 17:50
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Новости Беларуси. Все 17 кинотеатров Минской области продолжают работать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Рассадка, дезинфекция и количество сеансов. Как работают кинотеатры в Минской области и безопасно ли туда ходить?-1

Однако в сокращенном режиме: сейчас идут только вечерние сеансы. Каждое из учреждений соблюдает меры безопасности: при рассадке в зале увеличивают расстояние между зрителями, а также обрабатывают дверные ручки и другие поверхности антисептиками.

Рассадка, дезинфекция и количество сеансов. Как работают кинотеатры в Минской области и безопасно ли туда ходить?-4

Безопасно ли сейчас ходить в кино, смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

Рассадка, дезинфекция и количество сеансов. Как работают кинотеатры в Минской области и безопасно ли туда ходить?-7

 

# Коронавирус # общество # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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