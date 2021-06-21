Четыре дивизии так и не смогли взять город. Историк о том, как защищали Могилёв в 1941 году

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Николай Борисенко, руководитель могилевского поискового историко-патриотического клуба «Виккру»:

Над темой обороны Могилева я работаю уже лет 15 последних. Тема эта назрела, и она связана не столько с 80-летием героической обороны, сколько с той работой, которую проводят наши ребята-поисковики в окрестностях Могилева, в Могилеве. И мы видим, насколько эта тема важная, востребованная и нужная, тем более – сегодня, когда сплошь и рядом искажается правда о войне.

Книга будет называться «Крепость Могилев. 23 дня из 41-го». Почему «Крепость Могилев»? Потому что враги после того, как заняли Могилев, немецко-фашистские оккупанты сами назвали ее, наш город назвали «Крепость Могилев». Здесь без долговременных оборонительных сооружений, без авиации, практически без бронетехники наши бойцы и народные ополченцы, спаянные крепостью духа, держали 23 дня город. Это дорогого стоит, и об этом потомки должны помнить. Если мы забудем это, если мы не передадим молодому поколению вот этот героизм, дух самоотверженности, дух мужества, мы никогда не сможем отстоять свою республику, не дай бог, в годину таких испытаний сложных. И агрессор, прежде чем наступать, должен знать, как было с его предшественником.