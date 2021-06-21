Прямой эфир

Четыре дивизии так и не смогли взять город. Историк о том, как защищали Могилёв в 1941 году

21 июня 2021 15:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Четыре дивизии так и не смогли взять город. Историк о том, как защищали Могилёв в 1941 году-1

Николай Борисенко, руководитель могилевского поискового историко-патриотического клуба «Виккру»:
Над темой обороны Могилева я работаю уже лет 15 последних. Тема эта назрела, и она связана не столько с 80-летием героической обороны, сколько с той работой, которую проводят наши ребята-поисковики в окрестностях Могилева, в Могилеве. И мы видим, насколько эта тема важная, востребованная и нужная, тем более – сегодня, когда сплошь и рядом искажается правда о войне.

Четыре дивизии так и не смогли взять город. Историк о том, как защищали Могилёв в 1941 году-4

Книга будет называться «Крепость Могилев. 23 дня из 41-го». Почему «Крепость Могилев»? Потому что враги после того, как заняли Могилев, немецко-фашистские оккупанты сами назвали ее, наш город назвали «Крепость Могилев». Здесь без долговременных оборонительных сооружений, без авиации, практически без бронетехники наши бойцы и народные ополченцы, спаянные крепостью духа, держали 23 дня город. Это дорогого стоит, и об этом потомки должны помнить. Если мы забудем это, если мы не передадим молодому поколению вот этот героизм, дух самоотверженности, дух мужества, мы никогда не сможем отстоять свою республику, не дай бог, в годину таких испытаний сложных. И агрессор, прежде чем наступать, должен знать, как было с его предшественником.

Четыре дивизии так и не смогли взять город. Историк о том, как защищали Могилёв в 1941 году-7

Могилев имеет полное право быть наряду с Брестской крепостью по силе духа защитников города. По силе духа воинов тульских дивизий, 172-й и 110-й, которые сражались здесь до последнего. По силе духа ополченцев-могилевчан, которые рядом встали плечом к плечу с воинами из Тулы. Именно здесь перемалывались лучшие силы 2-й танковой группы Гудериана. 3-я танковая дивизия Моделя получила отпор невиданный доселе на Буйничском поле. А четыре дивизии, которые штурмовали город, так и не смогли его взять. Они его взяли только тогда, когда воины наши, лишенные боеприпасов, – у них закончились боеприпасы, и немцы вошли в практически горящий пустой город.

Четыре дивизии так и не смогли взять город. Историк о том, как защищали Могилёв в 1941 году-10

Мы глубоко убеждены, что сегодня Могилев имеет все основания носить почетное высокое звание города-героя. Если не получится города-героя, значит, города воинской славы. Он имеет все права на это.

Читайте также: 

Юрий Кнутов: «гитлеровский Европейский союз» – это официальное название, это никакие не карикатуры

«30 лет семья не знала о судьбе деда». Вот что говорят внучка и правнучка легендарного первого командира «Катюш»

Заявление Шойгу и решение Тимошенко и Жукова: сравниваем действия современной России и СССР в 1941 году

# Великая Отечественная война # общество # Николай Борисенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Брать воду и не забывать про отдых. Что ещё рекомендует ГАИ водителям в сильную жару?
21 июня 2021 15:32

Брать воду и не забывать про отдых. Что ещё рекомендует ГАИ водителям в сильную жару?

Вложили 15 тысяч рублей, окупился за полгода. Гомельские студенты делают собственные стартапы и зарабатывают во время учёбы
21 июня 2021 15:32

Вложили 15 тысяч рублей, окупился за полгода. Гомельские студенты делают собственные стартапы и зарабатывают во время учёбы

Посадила дерево в честь прадеда. Правнучка Рокоссовского приняла участие в акции памяти ВОВ
21 июня 2021 15:18

Посадила дерево в честь прадеда. Правнучка Рокоссовского приняла участие в акции памяти ВОВ