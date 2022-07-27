Заяц о БНБК: «Уникальное предприятие, которое полностью обеспечит потребности сферы животноводства»

Новости Беларуси. Белорусская национальная биотехническая корпорация будет работать на полную мощность уже с сентября. Несмотря на заминки при сдаче объекта, на внутреннем рынке уже заключены договоры о поставке более 220 тысяч тонн комбикормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 июля корпорацию посетил вице-премьер Леонид Заяц. В ходе визита заместитель главы правительства оценил реализацию поручений Президента, текущее состояние проекта, а также выход производств корпорации на проектную мощность.

По его словам, пятой части производимой здесь продукции достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка страны. Оставшиеся комбикорма поставят на экспорт. Активное сотрудничество ведется в том числе с Россией. На данный момент заключены сделки на сумму порядка 200 миллионов долларов. В планах – организовать поставку комбикормов для свиней и птицы, что обеспечит загрузку предприятия.