БНБК выйдет на полную мощность по комбикормам и аминокислотам в сентябре

Новости Беларуси. Белорусская национальная биотехническая корпорация будет работать на полную мощность уже с сентября. Несмотря на заминки при сдаче объекта, на внутреннем рынке уже заключены договоры о поставке более 220 тысяч тонн комбикормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бильдюкевич, заместитель директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации:

Мы закрываем абсолютно все комбикорма, которые только можно себе вообразить. Это комбикорма для крупного рогатого скота, для всех возрастов животных, для всех направлений – яйцо, бройлер, для свиней. У нас уникальный завод, которого нет на территории Беларуси, практически нет на территории наших соседей. Это завод по производству комбикормов для рыб. Особенно он ценен тем, что он способен выпускать комбикорма для ценных пород рыб.